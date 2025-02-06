苗栗客家庄元宵節熱鬧滾滾　13尾祥龍點睛揭開火旁龍歡慶序幕

▲苗栗市公所今天舉行祥龍點睛，為今年火旁龍系列活動揭開熱鬧序幕；其中，象徵地界的黑色祥龍，格外吸睛。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗客家庄獨有的元宵節期間「火旁龍」民俗活動，今（6日）大年初九舉行祥龍點睛祈福活動，遵循古禮取雞冠血完成13尾祥龍點睛後，科儀完成後鼓聲震天、群龍起舞，氣勢磅礡，也宣告邁入第27年的苗栗火旁龍熱鬧登場。另外，在社區熱情參與下，總共有近30條大小龍隊，創下空前紀錄，其中還有一條象徵地界的黑色神龍為民間祈福，格外吸睛。

苗栗市公所今日在玉清宮舉行「2025苗栗火旁龍」系列活動，由市長余文忠、市代會主席陳仁杰，分別邀請客家委員會副主任委員范佐銘、苗栗縣長鍾東錦、立委邱鎮軍、苗栗縣議會副議長張淑芬及台灣中油公司副總經理黃榮裕等人擔任點睛官，一同對13尾祥龍開光點睛，祈求祥龍所到之處為民眾驅邪納吉。衛生福利部苗栗醫院今年也首次由醫生率護理人員組成「部苗健康龍隊」，期望走入苗栗各鄉鎮市守護民眾健康。

點睛儀式遵循古禮，向玉清宮眾神上奏表章、再由科儀老師取雞冠血，加入米酒、硃砂為祥龍開光點睛，依序由龍的眼、耳、鼻、天庭至龍身到龍尾；科儀完成鼓聲震天、群龍起舞，搭配煙霧特效彷彿騰雲駕霧，氣勢磅礡；祥龍也連成祈福龍陣，民眾爭相依序進入龍陣沾龍氣，祈求新的一年好運旺來，平安大吉。

隨後登場的「貓裏客家龍競技」，由報名的10尾祥龍參加競賽，將努力練習的傳統龍套路成果發揮淋漓盡致，舞動出充滿氣勢的套路，讓人熱血沸騰，驚嘆不已。

經7位評審評分後，中午成績揭曉如下：尊龍獎由「福苗龍藝」、「承藝龍魂」和「二岡坪祥龍隊」奪下，各獲得獎金6萬元及錦旗一面；御龍獎為「苗栗神龍舘」、「舞空術龍隊」和「田寮龍藝」，獲得獎金4萬元及錦旗一面；潛龍獎為「照天龍藝隊」、「三光龍藝隊」和「聯大文觀系舞龍隊」「福星社區女子舞龍隊」各獲得獎金3萬元及錦旗一面。

「2025苗栗火旁龍」系列活動於今日正式開始，2月8日火旁龍嘉年華，從苗栗玉清宮走至貓裏喵親子公園，有15組專業團隊、超過40組的在地藝文團體與龍隊參與踩街；2月9日火旁龍之夜，不僅有霹靂火旁龍體驗，首次舉辦親子泡泡????龍體驗，讓爸媽可以放心地帶孩子一起同樂，還有活動最高潮8尾龍隊進行鞭炮洗禮；2月14日化龍返天，開光的祥龍依古禮，在任務完成後必須化掉返回天上秉告。

苗栗火旁龍是苗栗客家族群元宵期間特有的民俗活動，市公所自1998年開辦至今已邁入第27個年頭，曾獲客委會列為客庄十二大節慶之一，更媲美「北天燈、南蜂炮、東寒單」，並列台灣四大元宵慶典。