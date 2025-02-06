　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

苗栗客家庄元宵節熱鬧滾滾　13尾祥龍點睛揭開火旁龍歡慶序幕

▲苗栗市公所今天舉行祥龍點睛，為今年火旁龍系列活動揭開熱鬧序幕；其中，象徵地界的黑色祥龍，格外吸睛。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

▲苗栗市公所今天舉行祥龍點睛，為今年火旁龍系列活動揭開熱鬧序幕；其中，象徵地界的黑色祥龍，格外吸睛。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗客家庄獨有的元宵節期間「火旁龍」民俗活動，今（6日）大年初九舉行祥龍點睛祈福活動，遵循古禮取雞冠血完成13尾祥龍點睛後，科儀完成後鼓聲震天、群龍起舞，氣勢磅礡，也宣告邁入第27年的苗栗火旁龍熱鬧登場。另外，在社區熱情參與下，總共有近30條大小龍隊，創下空前紀錄，其中還有一條象徵地界的黑色神龍為民間祈福，格外吸睛。

苗栗市公所今日在玉清宮舉行「2025苗栗火旁龍」系列活動，由市長余文忠、市代會主席陳仁杰，分別邀請客家委員會副主任委員范佐銘、苗栗縣長鍾東錦、立委邱鎮軍、苗栗縣議會副議長張淑芬及台灣中油公司副總經理黃榮裕等人擔任點睛官，一同對13尾祥龍開光點睛，祈求祥龍所到之處為民眾驅邪納吉。衛生福利部苗栗醫院今年也首次由醫生率護理人員組成「部苗健康龍隊」，期望走入苗栗各鄉鎮市守護民眾健康。

▲苗栗市公所今天舉行祥龍點睛，為今年火旁龍系列活動揭開熱鬧序幕；其中，象徵地界的黑色祥龍，格外吸睛。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

點睛儀式遵循古禮，向玉清宮眾神上奏表章、再由科儀老師取雞冠血，加入米酒、硃砂為祥龍開光點睛，依序由龍的眼、耳、鼻、天庭至龍身到龍尾；科儀完成鼓聲震天、群龍起舞，搭配煙霧特效彷彿騰雲駕霧，氣勢磅礡；祥龍也連成祈福龍陣，民眾爭相依序進入龍陣沾龍氣，祈求新的一年好運旺來，平安大吉。

隨後登場的「貓裏客家龍競技」，由報名的10尾祥龍參加競賽，將努力練習的傳統龍套路成果發揮淋漓盡致，舞動出充滿氣勢的套路，讓人熱血沸騰，驚嘆不已。

▲苗栗市公所今天舉行祥龍點睛，為今年火旁龍系列活動揭開熱鬧序幕；其中，象徵地界的黑色祥龍，格外吸睛。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

經7位評審評分後，中午成績揭曉如下：尊龍獎由「福苗龍藝」、「承藝龍魂」和「二岡坪祥龍隊」奪下，各獲得獎金6萬元及錦旗一面；御龍獎為「苗栗神龍舘」、「舞空術龍隊」和「田寮龍藝」，獲得獎金4萬元及錦旗一面；潛龍獎為「照天龍藝隊」、「三光龍藝隊」和「聯大文觀系舞龍隊」「福星社區女子舞龍隊」各獲得獎金3萬元及錦旗一面。

「2025苗栗火旁龍」系列活動於今日正式開始，2月8日火旁龍嘉年華，從苗栗玉清宮走至貓裏喵親子公園，有15組專業團隊、超過40組的在地藝文團體與龍隊參與踩街；2月9日火旁龍之夜，不僅有霹靂火旁龍體驗，首次舉辦親子泡泡????龍體驗，讓爸媽可以放心地帶孩子一起同樂，還有活動最高潮8尾龍隊進行鞭炮洗禮；2月14日化龍返天，開光的祥龍依古禮，在任務完成後必須化掉返回天上秉告。

▲苗栗市公所今天舉行祥龍點睛，為今年火旁龍系列活動揭開熱鬧序幕；其中，象徵地界的黑色祥龍，格外吸睛。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

苗栗火旁龍是苗栗客家族群元宵期間特有的民俗活動，市公所自1998年開辦至今已邁入第27個年頭，曾獲客委會列為客庄十二大節慶之一，更媲美「北天燈、南蜂炮、東寒單」，並列台灣四大元宵慶典。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
又撈獲2袋屍塊！　兇嫌4小時內12度進出家門
25歲女師樓梯激戰人夫！　還大玩3P、SM
快訊／3縣市大雨特報！　一路下到晚上
館長「掏一大疊鈔票」買爆路易莎！影片吸百萬觀看
知名金峰魯肉飯一切為二「拉半邊鐵門」　里長曝房東想法

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

首屆普仁大太陽成長營　靈鷲山慈善基金會點燃青春潛能

婦一早外出沒回家「無助跌坐路中」　朴子暖警尋獲助返家

朴子分局前進社區　攜手社福團體強化民眾防詐意識

嘉義檢警調廉會師民雄　舉辦農漁會選舉查察分區座談會

「滿城封宇」罷免連署登場　陳俊宇：宜蘭人會做出最好選擇

苗栗客家庄元宵節熱鬧滾滾　13尾祥龍點睛揭開火旁龍歡慶序幕

屏東9旬翁散步迷路　還記得姓名、電話…警確認送返家

嘉藥藥學生赴日實習　深化國際專業交流

花蓮推旅宿業減少塑膠瓶裝水計劃　最多補助3萬

機車直行被撞...男驚險跳車畫面曝　自小客等紅燈慘遭波及

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

徐懷鈺曾牽線大S.具俊曄 悲痛發聲：妳一直在我心裡

寶寶凌晨睡醒哭鬧扳倒床板　熟睡爸頭被敲直接痛醒XD

蘇慧倫感慨大S病逝　轉念「離開前享受了愛情」

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

轎車一招「螃蟹過河」橫切車道！　把後車駕駛看傻眼：頭文字D？

陸網紅「中S」宣布停止模仿大S　哀悼偶像：妳就是大女主

大S回來了...骨灰安置家中！　小S證實「不會幫熙媛辦告別式」

川普宣告美國將「接管加薩走廊」：我們會好好經營它

汪小菲憶大S喊「老婆我好想你」 被罵「裝」認錯：謝謝你愛熙媛

首屆普仁大太陽成長營　靈鷲山慈善基金會點燃青春潛能

婦一早外出沒回家「無助跌坐路中」　朴子暖警尋獲助返家

朴子分局前進社區　攜手社福團體強化民眾防詐意識

嘉義檢警調廉會師民雄　舉辦農漁會選舉查察分區座談會

「滿城封宇」罷免連署登場　陳俊宇：宜蘭人會做出最好選擇

苗栗客家庄元宵節熱鬧滾滾　13尾祥龍點睛揭開火旁龍歡慶序幕

屏東9旬翁散步迷路　還記得姓名、電話…警確認送返家

嘉藥藥學生赴日實習　深化國際專業交流

花蓮推旅宿業減少塑膠瓶裝水計劃　最多補助3萬

機車直行被撞...男驚險跳車畫面曝　自小客等紅燈慘遭波及

大S生前最後對她說3字　賈永婕遭質問「有經徐家同意嗎」正面回應

轟政院用手語老師鬥爭　羅智強拿北市府對比：總統乾脆蔣萬安當

政院發函問北市府「媒體稱有手語翻譯」　柳采葳酸：不會上網查？

Gucci創意總監閃電離職了！「兩年快閃」新季大秀將由團隊扛下設計

申請手語翻譯竟被酸　行政院遺憾：在野黨明知預算用途仍刪除

曾豪駒奪冠榮耀時刻忍淚不哭　高志綱曝學長真實狀況

南韓國防外交等部屏蔽DeepSeek　陸：中國政府從沒要求違法蒐集數據

黃西田36歲愛女臨時缺席活動　認了「3天前感染A流」現況曝光！　

蔡亘晏醫院拍戲染A流「高燒40度」躺平3天　自費1800打流感點滴！

爆炸釀2死多傷！楊文科稱廠商「重視維護保養」　同廠房6年已5起火災

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

地方熱門新聞

全家超商花100元　彰化幸運兒中千萬

2025「FOCASA幾米馬戲樂園」3月底登場

陳亭妃爭取水資源局舊宿舍供災民居住

一日消防員從小扎根南消六大和緯分隊寓教於樂

桃園藍營立委被鎖定罷免　昔罷王執行長發聲

三鶯線站站綠建築　站內降溫5度

機車被撞男驚險跳車畫面曝

台鐵高雄機廠貨車工場大變身！規劃親子遊樂園區

初九天公生！陳其邁連參拜4座天公廟

韓國樂天巨人亞太國際棒球訓練中心春訓指導台南三級棒球球員

健康署新增免費HPV篩檢　僅限3類對象要把握

北斗天后宮發爐、黑狗狂吠　香灰裡挖出骸骨

新北推回收天燈廢紙、廢電池換好禮

基隆市議會新春團拜　謝國樑將續推市政建設

更多熱門

相關新聞

苗栗火旁龍之夜大年初九登場

苗栗火旁龍之夜大年初九登場

今年邁入第27年、客委會列為客庄十二大節慶之一的「苗栗火旁龍」系列活動，今年活動以「強火旁出吉」為主題，寓意接續火旁龍文化的傳承與創新，祈願好運與吉祥連綿不斷；自2月6日、大年初九祥龍點睛後熱鬧登場，8日民俗踩街之夜勢必萬人空巷，9日的火旁龍之夜在經國路河濱公園舉行，祥龍接受密集的鞭炮陣仗「轟炸洗禮」，場面壯觀震撼，動輒吸引數萬人潮，精彩可期。

苗栗玉清宮國運籤出爐　「人民」下下籤

苗栗玉清宮國運籤出爐　「人民」下下籤

金曲歌王歌后10/30同台對戲

金曲歌王歌后10/30同台對戲

苗栗火旁龍今開光點睛　盼祈福驅疫

苗栗火旁龍今開光點睛　盼祈福驅疫

紙風車開進苗栗　玉清宮周邊明晚交管

紙風車開進苗栗　玉清宮周邊明晚交管

關鍵字：

苗栗火旁龍玉清宮祥龍點睛余文忠

讀者迴響

熱門新聞

瘋傳大S骨灰包機返台是汪小菲付錢　小S罕動怒反擊：人在做天在看

大S骨灰放家中原因曝光　小S狀況令人擔憂

無良導遊偷拍「大S病容照」　網氣炸狂轟！急關帳號

剛果監獄暴動　160女囚遭性侵後活活燒死

加油發票中200萬元！　獎落2縣市

10歲女兒車上嘔吐！竹科失業父猛踹　超狠畫面曝

今「初九天公生」8禁忌　1動作恐窮整年

大S搭私人包機返台「驚人花費曝光」

詹惟中突現身大S家豪宅樓下

大S不辦告別式！

遠東紡織廠氣爆！當班主管開門秒遭炸　臟器外露亡

小S親回應包機！張蘭直播遭嗆「沒一句實話」

抓到了！造謠汪小菲包機送大S「是張蘭乾兒子」

大S唯一代言「品牌急撤廣告」原因曝光

外送茶頭牌女6小時狂接5組客超夯

更多

最夯影音

更多

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

徐懷鈺曾牽線大S.具俊曄 悲痛發聲：妳一直在我心裡

寶寶凌晨睡醒哭鬧扳倒床板　熟睡爸頭被敲直接痛醒XD

蘇慧倫感慨大S病逝　轉念「離開前享受了愛情」

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面