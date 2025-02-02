火旁龍來了！　2／9「苗栗火旁龍之夜」祥龍鞭炮轟炸洗禮

▲2025年苗栗火旁龍在2月6日、大年初九熱鬧登場，8日火旁龍之夜祥龍接受鞭炮陣轟炸洗禮，精彩可期。（圖／苗栗縣政府提供）

記者楊永盛 ／苗栗報導

今年邁入第27年、客委會列為客庄十二大節慶之一的「苗栗火旁龍」系列活動，今年活動以「強火旁出吉」為主題，寓意接續火旁龍文化的傳承與創新，祈願好運與吉祥連綿不斷；自2月6日、大年初九祥龍點睛後熱鬧登場，8日民俗踩街之夜勢必萬人空巷，9日的火旁龍之夜在經國路河濱公園舉行，祥龍接受密集的鞭炮陣仗「轟炸洗禮」，場面壯觀震撼，動輒吸引數萬人潮，精彩可期。

苗栗火旁龍是苗栗客家族群元宵期間特有的民俗活動，市公所早自1998年開辦，至今已邁入第27個年頭，更榮獲客委會列為客庄十二大節慶之一，被譽為「北天燈、南蜂炮、東寒單」、並列台灣四大元宵慶典。活動結合客家人的龍神信仰與傳說、糊龍工藝技術，以及民俗競技的美感與律動，呈現視覺、聽覺兼具的文化盛宴。

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苗栗市公所今年活動以「強火旁出吉」為主題，融入了親子和異國風情兩大元素，並邀請11個社區參與糊龍展現各社區特色，爭取取得無形文化資產認證，歡迎全國各地民眾到苗栗感受特有的民俗文化，也能品嘗道地客家美食。相關活動資訊請網路搜尋「苗栗火旁龍」FB 粉專查詢。

市公所說，2月6日（大年初九）在玉清宮廣場，舉辦祥龍點睛和貓裏客家龍競技，12尾祥龍經過莊嚴的開光點睛儀式後，為新的一年注入生命力與希望，隨後舉行精彩的貓裏客家龍競技。2月8日火旁龍嘉年華，今年首度自玉清宮出發到縣議員旁的貓裏喵親子公園，沿線道路封街，超過35支專業表演藝術團隊和社區表演團，包括火焰戰鼓、科技電光秀、默劇小丑演出，也有來自日本與韓國的創意魔術演出，將嘉年華現場妝點得異彩紛呈。

重頭戲的「火旁龍之夜」9日在河濱公園登場，邀請馬來西亞耶耶亞哇洪仙大帝廟舞龍隊與國立體育大學舞龍隊同台演出，象徵文化的融合與發展，當晚多尾祥龍接受鞭炮洗禮，每年都吸引數萬人潮朝聖，將是火旁龍活動最高潮。至2月14日深夜，依慣例在苗栗市嘉盛里五文昌廟廣場舉行「化龍返天」儀式，為系列活動畫下句點。