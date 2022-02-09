去年因疫情採線上舉行　苗栗火旁龍今開光點睛盼祈福驅疫

▲苗栗火旁龍遵循客家古禮，由市長邱鎮軍代表焚香上奏表彰，為祥龍開光點睛。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗火旁龍遵循客家古禮，9日上午由苗栗市長邱鎮軍代表進入廟祠焚香上奏表彰後，取白雄雞冠血摻和硃砂與米酒為祥龍開光點睛，點睛官依照司儀指示，由龍頭、龍身依序點至龍尾，續將金花紅巾掛於龍角上；完成點睛科儀後，天神賜降祥龍神靈瑞氣，現場鑼鼓齊鳴，煙霧大作，祥龍猶如行雲駕霧，活靈活現。

邱鎮軍指出，2021年苗栗火旁龍因為疫情緣故採線上方式舉行，現場並不開放民眾參與，今年如期舉辦，不少民眾興奮的說，能看到這麼多五彩繽紛的祥龍聚集，很感動也是很珍貴的畫面。邱也說，祥龍聚集代表龍蟠福聚，正是2022的活動主題，希望祥龍蟠踞、福氣聚集，能為苗栗、為台灣祈福驅疫，帶來平安幸福的一年。

不少龍迷表示，市公所近年不斷提升比賽創意與難度，可以看到每一尾龍都絞盡腦汁，不僅比體力也要比技術，還要比創意，近年出現的七龍珠、魚躍龍門橋段，都讓龍迷們津津樂道。而今年精彩的舞龍套路，依舊吸引了滿場觀眾共襄盛舉，現場愛好攝影的朋友們也大呼過癮，快門聲不斷，為2022年的祥龍姿態留下紀錄，也成為苗栗客家年後，最引人入勝的特色節慶。

苗栗市公所表示，11日舉辦踩街活動，安排了受邀海外藝術節演出的藝文團隊參與，結合創意以及大型人偶如漫威英雄、LED鏡面機器人等，帶來充滿童趣與創意，另外也邀請國內優質創意團隊、在地團隊等，帶來五花八門的精彩演出，要讓因為疫情休兵一年的火旁龍踩街，喚醒苗栗市的活力與熱情。

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