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臺式龐克歌舞戲《我是天王星》　金曲歌王歌后10／30竹田對戲

▲《我是天王星》10月30日竹田演出 。（圖／屏東縣政府文化處提供，下同）

▲《我是天王星》10月30日竹田演出 。（圖／屏東縣政府文化處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府今年與國家兩廳院，以及長期支持公益的跨國企業三方攜手合辦臺式歌舞戲《我是天王星》， 10月29日晚間 7時，於屏東竹田鄉西勢玉清宮覺善堂前廣場演出，由影視雙棲藝人黃鐙輝、金曲歌后江惠儀、三金得主蔡振南領銜主演，呈現臺灣早期歌舞團的青春熱血時代故事，免票入場。

▲《我是天王星》10月30日竹田演出 。（圖／屏東縣政府文化處提供，下同）

▲《我是天王星》10月30日竹田演出 。（圖／屏東縣政府文化處提供，下同）

《我是天王星》由阮劇團藝術總監汪兆謙執導與吳明倫編劇，以戰後臺灣娛樂事業與文化為背景，描寫年輕有才，但失意在家的電影導演樂天，因緣際會得到歌仔戲團「黎明社」團主賞識與支持，將歌仔戲《梁山伯與祝英台》拍成臺語電影。一群人各自懷抱夢想，在追逐夢想的路上歷經挫折、療癒與成長的故事。

這場演出，由重量級影視紅星與阮劇團班底同台展技，並演唱多首耳熟能詳的經典歌曲，如：林強《春風少年兄》、蔡振南《空笑夢》等。另呈現混搭變奏曲目，如滅火器《心內話》、滅火器《長途夜車》等搖滾歌曲。

除了演出，現場主辦單位當天下午5點半規劃了適合闔家參與的互動戲區，如音準大考驗、戲台扮相著裝拍照體驗等，多樣精美紀念品歡迎闔家蒞臨挑戰領取，數量有限，贈完為止。

文化處表示，2022兩廳院藝術出走《我是天王星》全臺巡演，希望把好戲帶給屏東鄉親，提供聽覺與視覺的雙重饗宴。

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