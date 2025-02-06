立法院遲未送出總預算案　行政院：恐有重複刪減、超額刪減狀況

▲行政院發言人李慧芝主持行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

114年度總預算案在去年底通過後，立法院至今尚未送至行政院；且照往例，總預算在三讀後，會由立法院、主計總處及各部會進行三方核對，數據無誤後才會送出，但此次立院未邀主總、僅邀各部會核對，數據恐不精確。對此，行政院發言人李慧芝說，今年立法院把個別提案刪減數直接加總，恐造成重複刪減、刪減數超過預算數等狀況。

李慧芝今（6日）主持行政院會後記者會。有媒體問及，根據過往慣例，總預算在三讀後，立法院、主計總處及各部會將進行三方核對數據後，才會做出審查報告。這次立法院沒有邀請主計總處，只有邀請各部會核對數據，未來恐造成數字落差？國民黨質疑是行政院杯葛？

對此，李慧芝指出，此次總預算審查過程中，有重複的案子、有表決還撤案的，且相關的刪除跟凍結原則都沒有說明清楚，立法院當時宣讀只有一頁內容，內容也沒有說清楚刪除的項目跟數額，因此刪除的數字部分跟計算方式其實都還有爭議的。

李慧芝說明，過去為了避免重複刪除，還有個別項目刪除超過總預算額的部分，歷年來行政院還有立法院的共識就是所謂「大包小」的方式計算，但今年立法院方面改變做法，打算把個別提案刪減數直接加總方式計算，這樣恐怕會造成重複刪減或是刪減數超過預算數，因此這部分沒有達成共識。

「這次立法院沒有邀請主計總處計算，所以沒有杯葛的問題。」李慧芝強調，立法院沒有來邀請、行政院也沒有進一步數字的詳細說明，一切還是要等總預算書送到行政院後，才可以有進一步的確切內容。

至於各部會受影響的整理情形？以及是否已把覆議列為選項？李慧芝說，雖然立法院還沒有正式送出審議書，但是很多部會都已經受到影響；至於如何申請救濟部分？李強調，會窮盡一切合法合憲的救濟方式，現在還是先暫等立法院將預算書送過來。