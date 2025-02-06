手語老師回來了！預算被砍光　行政院急申請聽語障溝通服務

記者陳家祥／台北報導

行政院新聞傳播處今年編列新台幣5000萬元預算，遭立法院藍白黨團聯手全數刪除，也導致包括手語老師在內的許多約聘人員無法繼續聘用。今（6日）為農曆春節後首次院會，行政院發言人李慧芝說，行政院緊急申請台北市政府的聽語障溝通服務，提供手語翻譯，未來也會在合乎預算法相關規定下，持續研擬替代方案，確保聽語障人士能及時獲取重大資訊。

▲行政院向北市府申請手語服務，今日記者會有手語老師出席。（圖／記者陳家祥攝）



行政院發言人李慧芝說，行政院一直都非常重視聽語障人士的權利，也致力讓聽語障人士可以及時獲取政府重大資訊，也因此在行政院新聞傳播處下有編列相關預算，提供院會後記者會的手語翻譯使用。

▼行政院會會後記者會恢復手語服務。（圖／翻攝自YouTube／行政院，下同）

李慧芝指出，相關資訊、預算書都已經公布，之前也已經送到個立法委員的辦公室。在1月21日時，此預算被立法院全數刪除，根據《預算法》第63條但書，立法院刪除之後的預算不得流用，公務人員無法違法，因此在1月23日院會後記者會手語服務被迫中斷。

李慧芝表示，目前行政院緊急申請到台北市政府的聽語障溝通服務方案，提供手語翻譯，未來會在合乎預算法相關規定之下持續研擬替代方案，確保聽語障人士能及時獲取重大資訊。