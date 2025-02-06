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高中生最愛科系「法律、電資」入列　專家：AI帶動人才需求

▲▼台大校園徵才博覽會今天登場。（圖／記者許敏溶攝）

▲2025年高中生最愛熱門科系為法律跟電資。圖為校園徵才活動。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

《大學問》網站公布「2025高中生最愛百大熱門科系排行榜」，在百大熱門科系的前10名當中，第1名由政大法律首度奪魁，且前百大入榜最多為法律系共10系入榜，主因是人工智慧應用等資安法務應用，另台積電領頭的半導體帶動電資領域人才需求，電機和資訊科系的熱門度排名全面提高。

《大學問》根據過去一年來自449萬人不重複使用者5319萬筆瀏覽數，從全國2658科系中排行出點閱率最高的校系。發現2025年最受高中生和師長們關注百大熱門科系當中，受到私校學費補助影響，相較前一年，入榜科系國立大學從76系減少為69系，私立大學則從24系增加為31系。

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根據《大學問》統計，百大熱門科系的前10名，第1名政大法律首度奪魁，私立大學進入前10名皆為藥學系，分別為第4名嘉南藥學和第8名中國醫大藥學。

▲▼2025年高中生最愛熱門科系，法律、電資入列。（圖／大學問網站提供）

▲2025年高中生最愛熱門科系，圖為前20名。（圖／大學問網站提供）

《大學問》網站執行長魏佳卉指出，從「2025高中生最愛 百大熱門科系排行榜」中，發現今年高中最關注的熱門科系，明顯偏向就業導向，包括國考證照、AI、半導體、金融等相關科系入榜增加。從榜單分析5大趨勢，在學測放榜前，提供給考生和家長作為選填志願參考。

魏佳卉表示，今天百大熱門科系入榜最多科系為法律系，共有10系入榜，排名前3包括第1名政大法律、第13名台大法律、第14名東吳法律，整體排名躍升原因是法律系為社會組當中，少數就業方向明確且相對高薪領域，有國考證照保障，與台灣司法考試、法律人才需求密切相關。

加上台灣半導體、AI、綠能、生技等科技產業的跨國合作越來越多，需要具備智慧財產權、國際商務等供應鏈合約、網路數據、人工智慧應用等資安法務應用，多元就業及高薪人才需求增加，進一步提升法律系的關注度。

此外，魏佳卉分析，今年電資科系進步最多，主因是 台積電身為半導體產業的領頭羊，帶動台灣電資領域人才需求，電機和資訊科系的熱門度排名全面提高，包括台大電機從第29名提升至第22名，陽明交大合併後，資工及電機首次進入百大，分居39名及92名。

另外，第28名台大資工、40名的清大資工、43名的中大資工、65名的台科大資工，近年皆穩坐百大榜單中。

▲▼2025年高中生最愛熱門科系，法律、電資入列。（圖／大學問網站提供）

▲2025年高中生最愛熱門科系前100名，法律系入選最多。（圖／大學問網站提供）

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