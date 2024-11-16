臨時人員「月薪16萬」比次長高！顧立雄也霧颯颯　國防部說明了

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

臨時人員「月薪16萬」比次長高！顧立雄解釋又改口　國防部說明了

▲▼國防部長顧立雄 中科院長李世強 立法院國防委員會 答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部長顧立雄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

國防部預算編列近日引發質疑，國民黨立委馬文君在立法院外交國防委員會質詢中揭露，參謀本部一名臨時人員的月薪高達16萬元，超過常務次長的薪水，引發公眾關注。對此，國防部長顧立雄起初回應，該人員是「資深英語傳譯」，不過後來又改口，表示會釐清後再做說明。

馬文君在13日的質詢中，公開了114年國防部進用臨時人員與勞務承攬人數預算表。該表顯示，參謀本部一名軍事行政人員的年薪為195.4萬元，平均每月達16.25萬元，這個數字不僅遠超過其他人員的薪資，甚至比常務次長的薪水還高，讓馬文君質疑預算是否亂編。

▲國民黨立委馬文君。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委馬文君。（圖／記者林敬旻攝）

針對馬文君說法，顧立雄原先回答說該人員應該是資深英語傳譯。然而，馬文君再度質疑，一名傳譯的薪資怎麼會比一名次長還要高？顧立雄隨後改口表示，會進行釐清並再做說明。

根據《自由時報》報導，國防部16日下午說明，國防部所屬人員薪給，均依行政院核定給與標準等規範，完成預算編列執行。針對「約聘人員」月薪達16萬多元的問題，國防部表示這是駐美辦公室兩項勞務人力合約給與，預算編列均參考商情訂定底價，並辦理開標作業，續依決標金額編列預算，符合美國法規規範。

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