國光客運台北站明年元旦走入歷史　4路線調整乘車地點

▲國光客運台北車站明年元旦走入歷史。（資料圖／國光客運提供）

記者李姿慧／台北報導

國光客運繼退出台北轉運站2樓月台黃金戰區外，明年元旦起，國光客運台北站也將結束營運和拆遷，走入歷史，國光客運公告，國光台北站將有4條路線調整乘車地點，另1779枋寮到大武臨時客運路線因應當地幸福巴士開始運行，今年底也將結束營運。

國光客運台北站預定明年1月1日凌晨3點起結束營業，4條路線調整至台北轉運站4樓和台鐵台北車站東三門搭乘，包括1819的台北-桃園國際機場路線，乘車位置將移至台北轉運站4樓409號月台；1813台北-基隆、1813D台北-中山區-基隆、1815台北-金山等路線則改到台北車站東三門乘車。

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國光客運總經理任季男表示，4條路線乘車地點調整，主要是配合台北市政府進行「跨市民大道串聯線形公園立體連通空橋工程」，因應天橋施作連接到京站，國光客運台北站要進行拆遷，4路線調整乘車地點將是永久性措施。

此外，國光客運也公告，1779枋寮到大武臨時客運路線因應當地幸福巴士開始運行，今年底也將結束營運。國光客運表示，該路線過往因其他客運不願意跑，國光客運配合政策性提供服務，替代行駛，當地已規劃幸福巴士提供服務，政策性階段任務達成將結束營運。