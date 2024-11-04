高鐵行李區「改雙層立體設計」可多放45個　預計2年半裝完

▲高鐵行李區將改採雙層的立體化設計，增加行李箱放置空間。（圖／台灣高鐵公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

許多民眾通勤、返鄉相當依賴高鐵，運量創新高，使得行李放置區空間不足，ICU醫師陳志金也認為不敷應用，感到困擾，民進黨立委何欣純今（4日）關心行李區空間不夠的問題，台灣高鐵公司總經理鄭光遠表示，目前規劃將行李區規劃採雙層立體化設計，將可增加多放45個行李箱，所有列車預計2年半內裝完。

立法院交通委員會今安排「如何提升國外旅客來台觀光人數暨優化國旅體驗及降低旅遊消費爭議」專題報告，何欣純指出，無論國旅或國際觀光客的交通工具，軌道運輸是最重要的，使用率越來越高，但她發現行李放置區域真的嚴重不足。

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何欣純說，高鐵公司在2021年增設行李區域，從45個擴充到61個，可是大行李箱還是不夠用，甚至沒有嬰幼兒、寵物車放置的區域，非常不友善，嬰幼兒車只能擺在走道，也影響其他旅客的權益。

▲民進黨立委何欣純（左）要求，增加高鐵行李放置區的空間 。（圖／翻攝Youtube國會頻道）

何欣純說，高鐵車廂有些閒置空間，應改裝使用，對此交通部長陳世凱說，他時常搭高鐵也不懂為什麼要電話亭，上周交通部次長陳彥伯已為此召開協調會，高鐵已有具體改善方案。

鄭光遠說明，目前每列車有15個行李區，行李區規劃做雙層的立體化設計，每層可增放3個28吋的行李箱，就可以增加45個、多7成，除了考量車廂結構，也要考慮到旅客視線，弄太高會擋到，會盡量運用空間。

何欣純提醒，要讓旅客方便操作，否則女性搆不到或力氣不夠，以人為本去思考。鄭光遠允諾會整體考量，陸續施作，預計2年半以內所有列車裝完，2026年新世代列車也納入設計，未來行李箱容量會多一倍以上。