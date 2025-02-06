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花蓮推旅宿業減少塑膠瓶裝水計劃　最多補助3萬

▲花蓮縣政府向旅宿業者宣導減少塑膠瓶裝水6大招。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府向旅宿業者宣導減少塑膠瓶裝水6大招。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣環境保護局配合環境部鼓勵旅宿業者以「重複使用」取代「一次即丟」，補助地方政府之型式推動「旅宿業減少塑膠瓶裝水補助計畫」，最高可獲得新台幣3萬元補助，期望以公私協力，帶動減少使用塑膠瓶裝水，達到源頭減量，降低對環境的危害。

花蓮縣長徐榛蔚表示，此補助計畫與聯合國永續發展目標（SDGs）多項指標密切相關，包括目標12「確保永續消費與生產模式」、目標13「採取緊急行動對抗氣候變遷」、目標14「保護與永續利用海洋及海洋資源」，透過減少一次性用品及塑膠製品的使用，促進資源高效利用；以及降低碳排放，減少塑膠垃圾流入海洋，保護生態避免破壞！並誠摯呼籲旅宿業者成為減塑行動的領航者，共同為花蓮的永續未來努力。在您提供的每一杯乾淨飲水背後，不僅是對旅客的服務，更是對地球的承諾，讓每一位造訪花蓮的人都能感受到，我們對環境永續的熱情與責任！此外，也邀請所有旅客隨身攜帶環保水瓶，參與這場減塑旅程。

補助計畫優先補助對象為觀光旅館業、環保標章旅館、環保旅店，且於12月31日以前連續執行8個月以上，執行方式二擇一：1、客房內需100%無使用一次用塑膠瓶裝水。2、僅有50%之客房無使用一次用塑膠瓶裝水，並於官網揭露並提供優惠。有意願參與之旅宿業者可檢具申請書向環保局提出申請，環保局將於審核後，另行通知受補助對象。

相關詳情及申請書下載可至「環境部資源循環署-一次用產品源頭減量宣導網」(網址: https://recycle2.moenv.gov.tw/SingleUse/Page/HotelSuppliesEcoBottleAction)，補助名額有限，經費用罄為止！

花蓮縣政府表示，業者減少塑膠瓶裝水的措施有：1、使用玻璃瓶裝水。2、設置飲水機、氣泡水機。3、客房配備煮水壺、冷水壺。4、搭配可重複使用的容器，如使用玻璃、瓷杯等。5、提供外出使用循環杯借用。6、宣導民眾自備環保杯等，呼籲旅客出行前務必自備旅宿用品，共同響應環保行動。
 

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