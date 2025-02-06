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大陸 大陸焦點 特派現場

陸民在銀樓排1.5小時「瘋搶黃金」　她傻眼：像不用錢一樣

▲周大福6日足金飾價格每克來到869元人民幣。（圖／CFP）

▲周大福6日足金飾價格，每克來到869元人民幣。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

現貨黃金5日再創新紀錄，摸高至2859美元／盎司；COMEX黃金也在盤中創下歷史新高，最高漲至2886美元／盎司。中國多個黃金品牌金價也受此影響，足金飾每克價格均突破860元（人民幣，下同），其中周大福每克更是來到869元。大陸民眾面對連續漲幅並未退卻，春節買氣仍相當旺。

據《紅星新聞》報導，杭州一名周小姐表示，春節期間金價連漲，自己當時在成都旅遊，看到某家銀樓大排長龍，於是跟朋友一起加入排隊行列，打算購買黃金，「沒想到我會在旅遊時，排隊買黃金，更沒想到，我跟朋友排了一個半小時，才進到店裡。」

周小姐形容店內狀況，令她相當傻眼，「進去之後，店內的消費者都像黃金不用錢似的，看中哪款就果斷去付錢，有些人下手晚點，熱門款式就被告知售罄，我跟朋友也趕緊挑選。」

▲▼陸民排隊1.5小時瘋搶黃金。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲周小姐拍下，銀樓外的排隊人潮。（圖／翻攝自紅星新聞）

周小姐表示，幸好，她們喜歡的款式都買到了，兩人各買了一條金飾吊墜，各花了一萬多元，「晚上七點多離開銀樓時，外面仍舊大排長龍。」

報導指出，自2024年以來，金價就維持著震盪上行趨勢；自去年初以來，倫敦現貨黃金、COMEX黃金期貨累計分別漲超36%、37%。

香港金融衍生品投資研究院院長王紅英表示，「展望2025年，預計黃金價格將維持震盪上行的趨勢，有可能突破3000美元，這主要受到全球地緣政治緊張、貨幣政策變化、央行增持黃金等多因素的支撐，鑑於當前黃金價格偏高，且市場波動，入槓桿類產品，以控制風險，並獲得穩定效益。

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