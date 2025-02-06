春節「金價」每克漲162元！　陸專家：仍處牛市將會繼續衝高

▲中國多個黃金品牌足金首飾價格，每克突破863元人民幣。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

中國多個黃金品牌6日受到國際金價漲幅影響，足金飾價格每克已突破869元（人民幣，下同，約台幣3925元），來到歷史新高。中國經濟學者盤和林預測，黃金短期仍處牛市，還會繼續衝高，並將持續保持強勢。

綜合陸媒報導，中國黃金品牌周大福、六福珠寶、潮宏基、周生生、謝瑞麟等足金飾價格，相較春節假期前，一克足金首飾價格普遍上漲約36元（約台幣162元）。

盤和林表示，因為金價和其他資產價格相關性較弱，所以投資黃金的投資人目標是避險，展望後市，「黃金短期仍會繼續衝高，並將繼續保持強勢。」

▲不少機構認為，2025年金價恐仍處牛市通道。（圖／CFP）

報導指出，儘管在2024年10月初，金價開啟高位回檔，但在當月底，國際、中國國內金價又一次迎來歷史新高，COMEX黃金期貨價格盤中最高一度超2800美元／盎司。

不少機構認為，2025年金價恐仍處牛市通道，今年預計將突破3000美元／盎司。

盤和林表示，「投資黃金的投資人目標是避險，所以，當沒有其他可投資的標的時候，資本就會湧向黃金，目前，全球經濟存在高度不確定性，投資人沒有更好選擇，所以短期買入黃金來避險。」

他預測，金價短期仍會繼續衝高，直到市場認為的不確定性減弱為止，「而總結訊息，美國加徵關稅或將推高通膨，其副作用還會逐步釋放，而在這個過程中，黃金將繼續保持強勢。」