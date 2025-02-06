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遠東氣爆2死14傷！資深員工曝「道生油常洩漏」：人力精簡太過分

記者邱中岳、莊智勝／新竹報導

新竹縣新埔鎮遠東新世紀化學纖維工廠今(6日)凌晨2時53分傳出道生油洩漏、導致鍋爐爆炸，造成2名員工死亡、14人輕重傷慘劇。曾在遠東化纖工作16年的勞動黨新竹縣議員、勞工運動家羅美文一早也到場關心，透露這次惹禍主因的道生油「常常在洩漏」，並痛批遠東「人力精簡得太過分！」

▲▼新竹縣議員羅美文。（圖／記者邱中岳攝）

▲新竹縣議員羅美文。（圖／記者邱中岳攝）

羅美文表示，今天收到遠東員工的通知，才前來現場關心，就他所知，工廠內都設有警報系統，鍋爐及管線若氣壓有異常或是阻塞超壓，廠房內就會警報齊鳴，但可能員工人數不足，來不及去做應變處理，又或者鍋爐機器過於老化，才會釀成悲劇。

羅美文指出，廠房內的道生油常常在外洩，「道生油是一種熱媒，非常臭，廠房內靠著道生油對整個管路保持熱融合，化纖業都是靠石化的熔漿，經過高壓射出成棉成形，因此整個管路都須靠高溫熱媒維持熔漿狀態。」而只要道生油外洩、或氣壓有異常，一錠都會有警報，但遠東近年來「人力精簡得太過分」，導致員工經常沒辦法及時處理，「正常是4班3輪，但現在只剩下3班在輪，員工休息根本不夠。」

遠東新世紀新埔廠資深經理陳金新指出，輸送道生油的管線每年都會有定期檢修，廠方也都有按照排程檢修，至於去年檢修的時間點需要再確認，目前發生事故的北廠區周邊都先暫停運作，確認安全無虞後再決定何時復工。

羅美文出生於1951年，1973年進入亞東化纖工作，1975年籌組遠化公會直到1977年正式成立，並於1988年2月發起遠東化纖罷工，1989年罷工行動後遭到資方解雇。羅美文離開遠東後仍持續參與勞工運動，在桃竹苗地區協助組織成立多家公會，並於2018年代表勞動黨參選，當選新竹縣議員。

▼遠東化纖今凌晨傳出鍋爐爆炸，釀成2死14傷。（圖／記者黃彥傑翻攝）

新竹縣新埔鎮遠東新世紀化學纖維工廠鍋爐爆炸。（圖／記者黃彥傑翻攝）

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