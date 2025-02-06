遠東紡織廠氣爆！醫院曝嚴重傷況　2人插管搶救、1骨盆炸傷內出血

記者黃彥傑、戴若涵／新竹報導

新竹縣新埔鎮遠東新世紀化學纖維工廠6日凌晨發生爆炸事件，造成2名員工死亡、14人輕重傷，其中4名傷者被送往東元綜合醫院救治。院方指出，其中3名傷者受有嚴重燒燙傷，2人插管搶救，1人傷及骨盆、腹內出血、骨折。

▲遠東紡織廠氣爆，東元綜合醫院急診科急救醫學教育中心簡振宇醫師說明傷患狀況。（圖／記者黃彥傑翻攝）

新竹縣消防局6日凌晨2時53分接獲通報，新埔鎮遠東新世紀棉六場北廠發生鍋爐爆炸，現場有火舌竄出，立刻派遣第三大隊、第一大隊、新埔、芎林、竹北、高鐵、工業、光明、二重、關西、山崎、湖口、豐田、北埔、寶山、橫山及竹東車組，共計35車73人前往搶救，並通報火調人員、110、毒災應變隊及環保局。

▲新竹縣新埔鎮遠東新世紀化學纖維工廠爆炸。（圖／記者黃彥傑翻攝）

東元綜合醫院急診科急救醫學教育中心簡振宇醫師指出，東元醫院一共收治4名傷患，其中3人受有嚴重燒燙傷（61歲黃女：全身80%二至三度燒燙傷、32歲鍾男：顏面肢體燒燙傷、37歲希男：60%燒燙傷）。

簡振宇醫師說明，3人中其中2人目前插管緊急處理維持生命徵象、大量輸液治療，另外1人則是受爆炸傷及骨盆、腹內出血、前臂骨折等傷勢，目前均在觀察中。