遠東紡織廠氣爆2死14傷！楊文科曝「非常嚴重」：道生油洩漏釀禍

記者黃彥傑、楊永盛、莊智勝／新竹報導

新竹縣新埔鎮遠東新世紀化學纖維工廠今(6日)凌晨2時53分傳出鍋爐爆炸，造成2名員工死亡、14人輕重傷慘劇。新竹縣場楊文科稍早前往現場，表示初判事件起因為道生油(一種危險可燃物)洩漏釀成氣爆，事發地點位於廠房一樓，詳細原因正在調查釐清。

▲新竹遠東氣爆，縣長楊文科到場。（圖／記者黃彥傑翻攝）

楊文科表示，這次的火警事故非常嚴重，共釀成2人死亡、14人輕重傷，另有5人因換氣過度而送醫，初步了解，事發地點位於廠房一樓，研判應是道生油洩漏才會釀成氣爆，但詳細原因還有待調查釐清。

楊文科說，遠東平時相當注重維護保養，縣府消防局也都有到場做安全消防檢查，這次發生這樣的事故，大家都很意外，希望能趕快鑑定出事故原因；對於傷者，楊文科表示縣府將會提供最好的醫療資源，並啟動社會處進行關懷，同時向出勤徹夜救災的警義消致上最高敬意。

▲遠東新世紀新埔廠資深經理陳金新。（圖／記者黃彥傑翻攝）

遠東新世紀新埔廠資深經理陳金新也表示，當時是警報器先響，警衛發現後致電詢問，並由值班主管蔡男(死者)前往察看，未料現場洩漏太多、太快，瞬間就引爆，蔡男反應不及、當場被炸死。

▼遠東新世紀化學纖維工廠今凌晨傳出氣爆，釀2死14傷。（圖／記者黃彥傑翻攝）