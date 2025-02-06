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遠東氣爆2死！住戶被巨響嚇醒以為地震：開門全是「恐怖油臭味」

記者邱中岳、莊智勝／新竹報導

新竹縣新埔鎮遠東新世紀化學纖維工廠今(6日)凌晨2時53分傳出道生油洩漏、導致鍋爐爆炸，造成2名員工死亡、14人輕重傷慘劇。附近住戶陳先生透露，凌晨睡夢中聽聞爆炸聲響，起初還以為是地震，直到2分鐘後收到友人通知才知道是遠東發生爆炸，立即起身到後陽台查看，當下已經「整個都是油臭味」。

▲▼新竹遠東氣爆，附近住戶陳先生受訪。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲新竹遠東氣爆，附近住戶陳先生睡夢中聽到巨響，起初還以為是發生地震。（圖／記者邱中岳翻攝）

陳先生表示，當時是大半夜，他與女兒正在睡覺，突然間聽到一聲巨大的爆炸聲響，連頂樓的鐵皮都「轟」了一聲，起初以為是地震來了，立刻抱著女兒準備要避難，但等了一下發現情況不對，房屋似乎沒有搖動的跡象，直到過了2分鐘後收到友人通知，才知道是住家附今的遠東發生氣爆。

陳先生指出，當下立即跑到後陽台查看情況，一開門立刻就聞到刺鼻油臭味，嚇得馬上將門窗全部關起來，恐怖的味道歷久不散，直到今天上午仍然能隱約聞到，就連早上到竹北買早餐，空氣中也全是油臭味，「連呼吸都很不舒服，不戴口罩的話會覺得鼻子好癢，像是有什麼一直鑽。」

陳先生認為，「遠東是很好的工廠，但近幾年事故太多，先前又發生火燒工廠，當然會擔心，希望管理單位安全還是要做好，看是不是管理層面哪邊的螺絲鬆動了，要去了解一下，對附近的住戶也比較好。」

針對遠東此次是釀成事故，是否與員工人力不足有關？陳先生則說，雖然沒聽過遠東裁員，但近幾年人力確實變少了很多、很多，幾年前只要每逢早上8點、下午5點的上下班尖峰時段，家門前一定都是塞車的，但近期已不見大量車陣，許久未塞。

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