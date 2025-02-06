道生油外洩釀2死14傷…遠東紡織廠5年前就發生過！漏5小時後引爆

▲遠東化纖新埔廠發生爆炸。（圖／記者黃彥傑翻攝）



記者黃彥傑、黃資真／新竹報導

新竹縣新埔鎮遠東新世紀化學纖維工廠今(6日)凌晨2時53分發生爆炸！事故造成2人死亡、14人受傷，稍早新竹縣長楊文科受訪指出，初步判斷是道生原油洩漏造成氣爆，然而早在2020年9月就曾發生相同事件，當時因石化物燃燒後產生惡臭，隨風飄散到竹北、竹南等地，使民眾不堪其擾。

縣長楊文科在火警現場受訪回應，爆炸位置在廠區一樓，初步判斷是道生原油洩漏造成氣爆，並表示遠東新世紀平常相當注重維護保養，也都有向消防局做安全檢查，至於詳細事發原因都還有待後續調查釐清。

▲新竹縣長楊文科表示，初判此次也是因道生原油外洩引發爆炸。（圖／記者黃彥傑翻攝）



事實上，這早已不是遠東化纖第一次發生外洩事件，2020年9月23日下午4時許，因疏於保養及檢查「合成熱媒」管線，嗣因開幫浦之EO接頭螺絲鬆脫，造成管線內高溫油氣外洩，石化物燃燒產生的酸臭味被東北季風帶往新竹縣竹北市東側、新竹市區、頭份鎮竹南鎮，居民淪「人體空氣清淨機」。

當時廠方雖派員到場處理，惟無法立即排空管線內之「合成熱媒」，致管線洩漏處於同日晚間9時26分許產生之強勁氣流而產生火花，引爆洩漏的道生原油，發生火警。

檢方調查審酌，遠東化纖新埔廠已作預防缺失再發生之作為及災害改善對策，對遠東化纖廠王姓廠長、劉姓經理做出緩起訴處分1年，支付公庫20萬元，而楊姓科長、劉姓科長則為緩起訴1年，支付公庫10萬元。

▲遠東化纖在2020年9月同樣因道生油外洩，引發火警。（圖／資料照）