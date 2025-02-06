精舍殺人恐怖手法曝！她陷「懺悔煉獄」瘦如柴亡　檢提訊王薀說清楚

▲王薀涉嫌任由信眾對蔡姓女子霸凌管教致死而遭收押 。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

自稱仁波切的宗教作家王薀疑因不滿蔡姓女信徒作帳不清，任由其他信眾要求蔡女施以各種體罰，一心想皈依的蔡女，遭師兄姐以消業力為由，連續幾個星期言語霸凌，還被逼著作各種禮佛跪拜動作，回到精舍休息時又被關禁閉，無心進食，最終骨瘦如柴死於橫紋肌溶解症，台北地檢署為釐清蔡女遭虐原因，6日再次提訊在押的王薀出庭說明。

據了解，本名王江鎮的王薀，對外自稱是活佛轉世的仁波切，因著作不少宗教書籍，加上早年經常和前妻到海外為人看風水，累積不少信眾追隨，2024年間，蔡姓女信眾想皈依佛門，入住到女尼吳慧珠主持的精舍掛單，平時就到台北市大安區的茶館，參與王薀與信徒的聚會。

由於蔡女本來就是會計出身，王薀也把相關事業的帳目交給蔡女處理，2024年7月間，王薀發現帳冊有問題，較受王薀信任的游姓、幹姓、梁姓3名大師姊開始在聚會時，要求蔡女以大禮拜、小禮拜、五體投地等方式跪拜，懺悔自身過錯，如果蔡女動作不齊，會被人敲膝蓋後窩的方式，被迫下跪，甚至有人明知蔡女想皈依，卻故意把她理成平頭等方式羞辱。

▲女信眾遭連續體罰後不支，被綑綁在拖車上送回精舍結果身亡。（資料照／記者邱中岳翻攝）

蔡女整個7月間，平均一周2、3次在茶館或精舍被逼著懺悔，期間有其他師兄姐在場時，也會以蔡女心性不淨等理由，要求蔡女誠心禮佛，不斷數落蔡女，有些偶而參加的信眾則認為，這是一般教誨，有助於蔡女「消業力」，「是為她好」，其實蔡女身心負荷沉重，正經歷長達1個月的懺悔煉獄。

蔡女平日也無心進食，在2024年7月24日晚間，已經骨瘦如柴，仍在王蘊在場時，遭游姓、幹姓、梁姓等師兄姐要求繼續行禮跪拜，當時在場的藝人李威等人也都習以為常，最後蔡女不支倒地，被姜姓女信眾、李姓男信眾以塑膠袋、膠帶綑綁在推車上，運回精舍。

警方獲報發現蔡女因橫紋肌溶解症陳屍精舍後，展開追查，部分王薀信徒還想推稱是蔡女到精舍後，又遭女住持吳慧珠毆傷致死，但檢警調閱監視器畫面，逐一過濾進出精舍、茶館的人物，鎖定王薀等人涉有重嫌，目前包括王薀、游姓、幹姓、梁姓4人被依傷害致死罪嫌收押禁見中。