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審保母姊妹虐死剴剴...法官不准用驗屍照　旁聽婆媽高喊：唯一死刑

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理涉聯手虐死1歲男童「剴剴」的保母姊妹劉彩萱、劉若琳，今（5日）下午開庭聚焦審理計畫，訂於今年（2025年）4月21日選任素人國民法官、隨即開始審理，但因檢辯雙方聲請詰問證人、進行辯論等流程，每個單項動輒以1、2小時起跳，最長更達3小時，總時數恐須密集開庭逾2周才能消化，法官諭知此舉會造成嚴重負擔，將適度調整，下月（3月）19日再開庭續行準備程序。

▲▼台北地院5日審理涉聯手虐死1歲男童剴剴的冷血保母姊妹劉彩萱、劉若琳，多位氣憤的婆婆媽媽在法院外拉布條標語咒罵劉氏姊妹。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院5日審理涉聯手虐死1歲男童剴剴的冷血保母姊妹劉彩萱、劉若琳，多位氣憤的婆婆媽媽在法院外拉布條標語咒罵劉氏姊妹。（圖／記者黃哲民攝）

今開庭仍有多位氣憤劉氏姊妹犯行的婆婆媽媽專程旁聽，開完庭後，眾人立刻轉往法院外拉起「制度殺人孩童何辜，兇手共犯難逃嚴懲」等標語布條，並朝著坐在囚車內還押的劉氏姊妹高喊「唯一死刑」，目送囚車離開後，有人拍拍手說「驅魔完成」。

▲▼台北地院5日審理涉聯手虐死1歲男童剴剴的冷血保母姊妹劉彩萱、劉若琳，多位氣憤的婆婆媽媽在法院外拉布條標語咒罵劉氏姊妹。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院5日審理涉聯手虐死1歲男童剴剴的冷血保母姊妹劉彩萱、劉若琳，多位氣憤的婆婆媽媽在法院外拉布條標語咒罵劉氏姊妹。（圖／記者黃哲民攝）

去年（2024年）1月先後到案、被收押至今的劉氏姊妹，先前已被裁定從今年1月18日起，各延長羈押禁見2個月，2人今出庭都交給律師團代為表示意見，其中劉若琳仍主張無罪，被押解上囚車時，劉若琳躲在法警背後，用文件遮臉躲避媒體鏡頭。

本案去年耶誕節首度進行審前準備程序，法官與檢辯雙方當天敲定大多數日後審理可提出的證據項目，檢方今試圖爭取被剔除的剴剴遺體傷勢檢體等照片證物，能敗部復活列為證據，但被法官當庭駁回。

檢方說重話指出，檢方須負十足舉證責任，卻難以完整調查證據，檢方已慎選相關照片證物，從193張精簡到109張，仍被法官砍到剩下67張，若素人國民法官無法從照片看出剴剴生前遭受多麼嚴重的虐待、造成多少傷勢，將如何公平審理本案？

▲▼涉虐死1歲男童剴剴的冷血保母妹妹劉若琳，5日到台北地院出庭後還押。（圖／記者黃哲民攝）

▲涉虐死1歲男童剴剴的冷血保母妹妹劉若琳，5日到台北地院出庭後還押。（圖／記者黃哲民攝）

檢方表示，鑑定人法醫師希望作證時，能用這些被剔除的檢體照片輔助說明，法官卻要專家證人以上課方式作證，但老師上課前，沒先發課本給學生，怎麼上課？國民法官沒看到證據資料，怎能聽懂鑑定證人說些什麼，「希望法院別以避免造成國民法官過重負擔為由，犧牲一個無辜孩子的生命」。

法官沒改變心意，並指出檢辯雙方聲請詰問證人、調查證據與辯論程序，所需時數過長，會造成嚴重負擔，合議庭將適度調整，重新擬定審理計畫。

▲▼涉虐死1歲男童剴剴的冷血保母姊姊劉彩萱，5日到台北地院出庭後還押，用文件遮臉躲避媒體鏡頭。（圖／記者黃哲民攝）

▲涉虐死1歲男童剴剴的冷血保母姊姊劉彩萱，5日到台北地院出庭後還押，用文件遮臉躲避媒體鏡頭。（圖／記者黃哲民攝）

檢辯雙方共聲請傳喚約10位證人，其中1位外籍幫傭，檢方和劉氏姊妹各要求詰問約3小時，其他證人也多半1、2個小時起跳，再加上開審陳述、事實辯論與量刑辯論，每個流程單項各20分鐘到1.5小時，若不精簡，勢必須密集開庭逾2周才能完成。

法官諭知下月19日下午2點30分再開庭續行準備程序，並訂於4月21日上午9點起，進行選任素人法官程序，將從接獲通知到場的候選素人中，挑出35人進行面談篩選，最終選出6位國民法官與4位備位國民法官，和3位職業法官共組合議庭，隨即開始審理。

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