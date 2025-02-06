北市精舍命案作家王薀收押　「護法使者」3女也遭羈押禁見

▲宗教作家王薀涉及自己精舍女信徒命案，日前被聲押禁見獲准。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民、劉昌松／台北報導

宗教作家王薀（本名王江鎮）疑因不滿蔡姓女信徒替他記帳導致虧損，去年（2024年）涉糾眾體罰蔡女致死、報案聲稱蔡女莫名猝逝、陳屍王薀的北市精舍裡，台北地檢署偵辦揭穿內情，日前將王薀聲押禁見獲准，昨（4日）再約談聲押王男3名「護法使者」。台北地院5日深夜裁准後，3名女親信羈押禁見。

3名女親信分別為游姓、幹姓（幹女自稱姓氏讀音同「含」）與梁姓，據悉，3人在精舍地位僅次於王薀，屬於「護法使者」，所以用推車將蔡女運回精舍的勞力活，是由精舍住持吳慧珠與2名低階信徒去做。3女到案避重就輕，聲稱事發時對蔡女進行「宗教儀式」、「這麼做是為她好」等語。

本案除了情節曲折、王薀本人在宗教圈頗有名氣，更因已淡出螢光幕的藝人李威也牽涉其中，備受外界關注，李威不僅3度被檢方傳訊，更爆出他早已秘婚，且妻子也在事發現場，但李威夫妻訊後都被以證人身分請回。

本案發生於去年7月間，原從事會計工作的50多歲蔡女，退休追隨王薀修習佛法，獲得信任替王薀與精舍記帳，但王薀疑因不滿蔡女作帳出錯而虧損，7月24日召集精舍住持吳慧珠與多名信徒，在距離北市四維路精舍約1公里的1家歇業茶館，聯手對到場的蔡女開批鬥大會。

▲檢警過濾街道監視畫面，還原死者蔡女被綁在推車上運回精舍過程。（圖／記者邱中岳翻攝）

蔡女疑遭毆打、體罰，當晚被吳女和姜姓女信徒、李姓男信徒用膠帶綑綁在人力推車上、覆蓋塑膠袋包裹全身，由吳女3人頂著當時中颱凱米侵襲台灣所帶來的風雨，一路運回精舍，報案聲稱蔡女不明原因猝逝。

警方發現蔡女遺體有多處瘀青傷痕，懷疑遭他殺，加上蔡女銀行存款100多萬元在死後被領光，警方報請檢方指揮偵辦，法醫解剖研判蔡女死於疑遭外力重擊所致的橫紋肌溶解症。

檢警過濾街道監視畫面，拆穿吳女3人聲稱蔡女當時從茶館離開、主動說要搭推車的辯詞，去年8月拘提吳女3人到案、訊後均聲押禁見獲准，同時不排除蔡女可能在被推送回精舍途中、甚至是在茶館就已死亡。

▲精舍命案中在場的幹姓女信徒被聲押禁見。（圖／記者劉昌松翻攝）

期間檢方另傳訊王薀的2名信徒，訊後以涉犯傷害致死罪嫌交保後，查出王薀不但在蔡女的批鬥大會現場，並涉默許在場信眾叫喊蔡女反覆跪拜佛像再起身行禮叩首、時間長達數小時，還坐視有人對蔡女壓頭、踹踢，致使蔡女有如遭魔鬼般操練後，出現橫紋肌溶解症致死。

檢警今年（2025年）1月7日搜索王薀住處、搜出約2000萬元現金，並拘提王薀到案，王薀聲稱忘記自己有無參加信眾們在茶館的「聚會」，同月9日被檢方聲押禁見獲准。而吳女3人因押期將滿，同月23日各交保50萬元到70萬元獲釋，被限制出境、出海，並須佩戴電子腳環接受科技監控。

▲精舍命案中在場的游姓女信徒，到案被聲押禁見。（圖／記者劉昌松翻攝）

檢方昨再度搜索約談5名信徒，訊後聲押禁見游女等3大親信，另名黃姓女信徒交保15萬元並限制出境、出海，1名男信徒請回，連同王薀與李威夫妻，事發時13名在場者已全部到案，檢方依涉犯傷害致死等罪嫌偵辦。