迴轉到一半「行人綠燈開始走」　駕駛挨罰6千元

記者黃翊婷／台北報導

駕駛阿強（化名）去年1月間開車行經台北市金山南路2段一處路口，迴轉到一半紅綠燈轉為綠燈，他無意妨礙行人通行，於是選擇繼續完成迴轉，結果仍因未禮讓行人遭開罰6000元。台北高等行政法院法官審理之後，認為阿強確實有違規行為，日前裁定駁回。

▲阿強迴轉到一半，行人開始通行過馬路，他選擇繼續完成迴轉，卻因此挨罰。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關。）

判決書中記載，阿強去年1月間開車行經台北市金山南路2段一處路口，因迴轉時未禮讓行人，被警方當場舉發，挨罰6000元罰鍰、記違規點數3點，還要參加道路交通安全講習。

阿強不滿受罰，決定提出行政訴訟，他強調，迴轉過程中紅綠燈轉為綠燈，行人開始過馬路，當時他的車子已經進入行人穿越道，如果停下不動，勢必會影響後方車輛通行，造成車流堵塞，加上他無意妨礙行人通行，於是選擇繼續完成迴轉，這是不得已之舉。

新北市政府交通事件裁決處則認為，當時已有多名行人走在行人穿越道上，阿強仍以低速持續迴轉，並未停等禮讓行人，而且他是為了搶快闖紅燈迴轉，縱使無意違規，也難認沒有過失，警方依法開罰並無不妥。

台北高等行政法院法官當庭檢視採證光碟影片、照片等證據，發現阿強的車輛迴轉時，確實已經有2名行人走在行人穿越道上，依法應該暫停禮讓行人先行通過，他卻選擇繼續行駛並完成迴轉，車輛與行人之間相距不到3公尺，符合取締標準。

法官表示，道交條例第44條第2項的立法旨意，是為了讓行人能夠信賴行人穿越道，並樹立行人穿越道的安全性，當駕駛行經行人穿越道時，應建立行人優先穿越道路的行車觀念，而且從現有證據看來，阿強確實有違規行為，最終裁定駁回他的告訴，全案仍可上訴。