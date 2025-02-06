用路人注意！東港警11日起取締行人+汽機車違規行為

▲東港警分局11日起實施「全縣性路口車不停讓行人暨行人違規取締專案勤務」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為有效防制交通事故，培養用路人遵守交通規則與秩序，東港警分局於2月11日起實施「全縣性路口車不停讓行人暨行人違規取締專案勤務」，籲請用路人遵守交通規則，以免被開單告發受罰。

這項勤務執法重點有「汽機車、慢車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「行人未依規定行走行人穿越道及未依標誌、標線、號誌指示指揮穿越道路」等。

東港警方表示，根據現行規定，若汽機車不停等禮讓行人或車輛轉向不暫停讓行人優先通行，可處1,200元以上6000元以下罰鍰，若不禮讓視障人士或導盲犬，處罰將加倍；行人未依規定走行人穿越道或違規闖越道路，處罰300元罰鍰。

汽機車駕駛應確實遵守交岔路口路權規定，除行經路口減速慢行遵守號誌燈指示行駛外，遇有行人行走在行人穿越道上應暫停禮讓，行人穿越道路選擇行人穿越道，不要違規闖越道路，以避免發生事故造成生命財產損失。

東港警分局長高志正提醒民眾，執法只是手段，讓駕駛人及行人養成遵守路權的觀念與習慣，達到落實「人本交通、維護路口通行安全、防制事故發生」，這才是執法目的，呼籲各位用路人共同推動「路口慢看停」之「路權」觀念，「慢」接近路口，減慢速度；「看」隨時擺頭察看左右後方有無人車；「停」暫停，讓行穿線的行人先行，共建立友善的交通環境。