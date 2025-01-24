駕駛沒禮讓挨罰6千　喊冤「遇行人必停等5秒」結果被打臉

記者黃翊婷／台北報導

駕駛阿興（化名）2023年11月間開車行經台北市信義路4段，因未禮讓行人挨罰6000元，他提出行政訴訟並強調自己非常守法，如果遇到行人要過馬路，必定會停下5秒至7秒。不過，台北高等行政法院法官檢視相關證據之後，發現阿興的說詞和現實情況不同，最終裁定駁回。

▲阿興否認未禮讓行人，但沒有獲得法官採信。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿興2023年11月間開車行經台北市信義路4段一處巷口，因有「駕駛汽車行近行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」的違規行為，被民眾檢舉，因而挨罰6000元罰鍰，還要記違規點數3點、參加道路交通安全講習。

阿興不滿挨罰，決定提出行政訴訟，他強調自己非常守法，如果遇到行人要過馬路，必定會停下5秒至7秒讓行人優先通過，並反過來質疑檢舉人是否具備交通法規專業。

新北市政府交通事件裁決處則認為，從檢舉影片內容可見，當時行人站在行人穿越道上左右張望，明顯有要過馬路的意思，阿興卻逕自直行通過，過程中沒有任何停等行為，車身與行人之間的距離也不足3組枕木紋，違規事實明確，依法開罰並無不妥。

台北高等行政法院法官當庭檢視相關證據，發現阿興的車子前懸通過路口停止線之前，路口右側明顯已經有行人站在行人穿越道上，他卻沒有暫停禮讓，雙方相距未達1個車道寬，他仍繼續直行通過；行人則是在後車駕駛停下禮讓之後，才快步通過路口。

法官認為，從現有證據看來，客觀上不存在不能注意之情事，阿興仍搶先行人通過，縱使主觀上沒有故意，仍難認沒有過失，而且現實狀況也與他自稱「必定禮讓行人」的說詞不同，最終沒有採信他的說詞，裁定駁回，全案仍可上訴。