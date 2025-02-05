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社會 社會焦點 保障人權

駕駛挨罰6千控「行人聊天不過馬路」　敗訴原因曝光

記者黃翊婷／台北報導

駕駛小光（化名）去年6月間開車行經台北市大同區一處路口，因未禮讓行人挨罰6000元罰鍰，但他反控是行人只顧著聊天不過馬路。台北高等行政法院法官當庭檢視密錄器、監視器影片，仍認定小光確實未禮讓行人，就算他當下不能判斷行人的動向，也應該先暫停確認後再通過，最終裁定駁回他的告訴。

▲▼仁愛大安路口,斑馬線標字,箭頭提示行走注意方向,仁愛路,大安路,行人安全,望左（Look Left）,望右（Look Right）,注意左右來車,提示效用,行人,過馬路。（圖／記者季相儒攝）

▲小光因未禮讓行人挨罰，但他反控是行人只顧著聊天不過馬路。（示意圖／ETtoday資料照，非本案事發路口。）

判決書中記載，小光去年6月間開車行經台北市大同區寧夏路與歸綏街口，因有「駕駛汽車行近行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」的違規行為，被警員當場目擊，而挨罰6000元罰鍰，並記違規點數3點，還要參加道路交通安全講習。

小光不滿挨罰，決定提出行政訴訟，他強調，當時自己有停車禮讓，雙方相距超過3公尺，行人卻只顧著聊天不過馬路，該路口沒有紅綠燈，他就乾脆開過去，警員卻以目視距離認為他未禮讓，讓他無法接受。

新北市政府交通事件裁決處則認為，從採證影片、照片等證據看來，當時2名行人正在穿越行人穿越道，小光的車輛與行人相距明顯不足1個車道寬，還逕自搶先行人通過路口，警方依法開罰並無不妥。

台北高等行政法院法官當庭檢視密錄器、監視器影片，發現在小光的車輛靠近行人穿越道之前，確實有2名行人正在等待過馬路，而小光的車輛前懸進入行人穿越道時，與行人相距僅1組枕木紋，的確不足3公尺，因此認定他確實有「駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」的違規行為。

法官表示，當時並無任何障礙物阻擋小光的視線，他理當能夠看到有2名行人正在等待過馬路，縱使當下他無法判斷行人的動向，也應該先暫停確認後再通過；退一步而言，就算行人已經進入行人穿越道，卻在看見車輛接近後止步，駕駛也應該主動暫停禮讓，但從證據影片中看來，小光都沒有任何暫停的動作就逕自通過路口，確實有過失，最終沒有採信他的說詞，裁定駁回，全案仍可上訴。

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