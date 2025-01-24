行人等25秒紅燈突衝出遭撞　騎士挨罰7200元逆轉守住錢包

記者黃翊婷／台北報導

機車騎士阿德（化名）去年4月間騎車行經新北市土城區，卻在路口遇到行人快步闖紅燈，雙方發生碰撞，導致行人受傷，他也因此挨罰7200元。阿德不滿受罰決定提出行政訴訟，台北高等行政法院法官審理之後，認為阿德主觀上無任何故意或過失，最終裁定撤銷原處分。

▲阿德控訴是行人先闖紅燈，自己沒有違規反而挨罰。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿德去年4月29日騎車行經新北市土城區青雲路與清水路口，因有「汽車駕駛人有違反第44條第2項規定之情形，因而肇事致人受傷」的違規行為，挨罰7200元罰鍰，還要吊扣駕駛執照12個月、參加道路交通安全講習。

阿德不服裁罰結果，決定提出行政訴訟，他強調，當時自己是綠燈直行，正常行駛，反而是行人闖紅燈突然從路邊衝出，他應當沒有肇事原因。

新北市政府交通事件裁決處則認為，阿德行經路口沒有暫停禮讓行人，導致行人受傷，違規行為屬實，依法開罰並無不妥。

不過，台北高等行政法院法官當庭檢視採證影片，發現行人先是停等紅燈25秒之後，突然開始起步，並在2秒內前進大約3組枕木紋，可見行走速度很快；此外，當行人開始行走時，阿德已經很靠近路口了，接著便因為來不及反應而發生碰撞，如此看來，難認阿德主觀上有任何故意或過失。

法官表示，新北市政府交通事件裁決處依道交條例第44條第4項、第24條第1項及裁罰基準表等規定作成原處分，顯然有所違誤，最終裁定撤銷罰單，全案仍可上訴。