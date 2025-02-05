　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌稱不排斥2026「藍白合」選新北　國民黨：我們有初選制度

▲▼台灣民眾黨聯訪 記者會 黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃國昌稱不排斥2026新北藍白共推。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨代理黨主席黃國昌昨日表示，2026選戰「我全心全力100%投入」，不管是全台輔選，或是鎖定單一直轄市參選，且不排斥「藍白初選」推一組。國民黨發言人楊智伃今（5日）受訪則說，國民黨一直以來都有初選制度，2026會透過制度協調出最好的候選人。

黃國昌昨表示，2026選戰自己會全心全力100%投入，不管全台輔選，還是直接下去戰其中一都的地方首長；新北目前是他的責任區，在新北耕耘從沒停止過，如果有藍白協調機制，「我完全不會排斥」。新北市長侯友宜今天對此回應，國民黨有國民黨的選舉機制，最重要的是在這個機制的過程當中，要尊重新北市民的選擇。

楊智伃下午在國民黨中常會後受訪表示，國民黨一直以來都有初選制度，在各地提名各縣市長參選人，都會用制度選出最能戰勝贏得民意的人選，接下來2026年選舉，也同樣會用國民黨既有制度協調出最好的參選人。

談到遭綠營質疑國民黨派黨公職投入罷免行動，楊智伃回應，這些參與罷免的藍營青年都是自發性自主行動，黨中央對此表達尊重，這些藍營青年不但沒有拿黨的錢，更沒有黨職，都代表自己，代表民意。

楊智伃痛批，民進黨忽視民意，對其貼上標籤，1隻手指指著別人，4隻手指指著自己，她反問民進黨，要不要思考所謂民意團體是不是民進黨自己人？從去年基隆市長罷免案至今，這些所謂的民意團體都跟民進黨有著千絲萬縷的關係。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
大S寫信給女兒　網翻出看哭
日本公務員慘遭全裸分屍！「斬首肢解」頭顱藏在保冷袋
李文忠老婆親曝請辭原因　每夜香菸伴公文出事！
下波寒流來襲時間曝　連凍4天
一圖看台鐵調漲新票價　台北到板橋22元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

李文忠老婆親曝請辭原因　每夜香菸伴公文出事！醫要求立即裝支架

黃國昌稱不排斥2026「藍白合」選新北　國民黨：我們有初選制度

預言民進黨大罷免徒勞無功！　趙少康嘆：葉元之很倒楣

轟民進黨寄生政院聯合服務中心　陳智菡：年燒四千萬成酬庸安養院

備戰立法院新會期！　國民黨團公布《AI基本法》列優先法案

踩線團來台仍未獲准　陸委會：宜經觀光小兩會討論

總預算審查報告竟遮掉提案者！　陳培瑜轟立法院成藍白「遮羞布」

黃國昌代理黨主席請假！投入主席補選　周榆修暫代黨務

被問青鳥為罷免案抵制路易莎　柯建銘愣：什麼叫路易莎？

柯文哲獄中怒告鍾小平「含血噴人」　民眾黨：盼給他應有的懲罰

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

楊繡惠憶大S：就是一個仙女　想起鄧麗君「不讓我們看到她老」

轎車一招「螃蟹過河」橫切車道！　把後車駕駛看傻眼：頭文字D？

大S臨終約定「小S哭著做到了」　早交代遺言：每天當最後一天

女兒半夜醒來誤以為爸爸變成玩偶 一把抱住崩潰大哭TT

#放煙火 把重劃區雜草燒了 小情侶見釀禍急躲鏡頭 #台中

【WBC資格賽】球員集訓首日大點名 張育成嗨喊：我要全部

【泰格與雪兒】喜歡三年的朋友上集

#三環幫 #角頭 #劉憲治 遭斷掌槍殺！今 #告別式 #特警 持衝鋒槍重兵維安

Doncic搭機抵達洛杉磯！ 比「LA」手勢 湖人總管親迎

李文忠老婆親曝請辭原因　每夜香菸伴公文出事！醫要求立即裝支架

黃國昌稱不排斥2026「藍白合」選新北　國民黨：我們有初選制度

預言民進黨大罷免徒勞無功！　趙少康嘆：葉元之很倒楣

轟民進黨寄生政院聯合服務中心　陳智菡：年燒四千萬成酬庸安養院

備戰立法院新會期！　國民黨團公布《AI基本法》列優先法案

踩線團來台仍未獲准　陸委會：宜經觀光小兩會討論

總預算審查報告竟遮掉提案者！　陳培瑜轟立法院成藍白「遮羞布」

黃國昌代理黨主席請假！投入主席補選　周榆修暫代黨務

被問青鳥為罷免案抵制路易莎　柯建銘愣：什麼叫路易莎？

柯文哲獄中怒告鍾小平「含血噴人」　民眾黨：盼給他應有的懲罰

大S昔寫信感性告白女兒！　「願用生命保護妳」網看哭

CASETiFY的安迪沃荷系列一點都不普　香蕉手機殼還能剝皮

大罷免浪潮　真能改變「朝小野大」結構？

李文忠老婆親曝請辭原因　每夜香菸伴公文出事！醫要求立即裝支架

滙豐銀行宣佈加入「鷹眼識詐聯盟」　為首家加入聯盟之外商銀行

中華隊大巨蛋交手樂天巨人門票開賣！平日兩戰售近3萬張

莫迪訪美前震撼彈！美軍機強制遣返逾百印度移民

高雄橋頭社宅再增200戶！　招標至2／17

醫不讓她剖腹產！狂推腹部「屎從陰道炸漏」　恐怖原因曝：整個裂了

想搬回家！女屋主驚見房子被占用報警　反被警察抓走

大S臨終約定「小S哭著做到了」　早交代遺言：每天當最後一天

政治熱門新聞

路易莎總部FB遭青鳥威脅：想想10萬人消費選擇喔

溪州夜市公告「不提供場地連署罷免」　遭網友轟：那我只好抵制了

行政院中辦業務費剩7萬　公告：服務將停擺請民眾見諒

青鳥為罷免「出征路易莎」　媒體人轟：惹得天怒人怨看還有誰支持

藍側翼酸王婉諭「你女兒初二不用回娘家，要等七月」　本人回應了

被問青鳥為罷免案抵制路易莎　柯建銘愣：什麼叫路易莎？

超扯！區公所主秘「上任連休2個月」然後退休

協助罷免是道義！沈伯洋：我們是受益者

失去摯親每秒都疼！　吳沛憶籲停止評論大S：給她們家最後的尊重和祝福

被高嘉瑜爆坐擁美國2豪宅　李彥秀回依法申報：我沒綠卡

不只路易莎！青鳥還喊抵制夜市、餅舖　民眾黨轟：這是更大的民主？

李文忠老婆親曝請辭原因　每夜香菸伴公文出事！醫要求立即裝支架

二階段罷免連署1事最有效　她給3建議

砍預算疫苗打不到？　國民黨團嗆：今年打的流感疫苗是去年買的

更多熱門

相關新聞

黃國昌代理黨主席請假！投入主席補選　周榆修暫代黨務

黃國昌代理黨主席請假！投入主席補選　周榆修暫代黨務

民眾黨主席補選將在2月15日登場，此前預計在8日、14日舉辦兩場政見發表會。民眾黨發言人吳怡萱說，昨日號次出爐後，代理黨主席黃國昌隨即請假至選舉結束，黨務由秘書長周榆修暫代。

藍營罷免王世堅喊卡　本人親回：立委本就要受監督「沒我講話的份」

藍營罷免王世堅喊卡　本人親回：立委本就要受監督「沒我講話的份」

主席補選搓湯圓？傳蔡壁如不選換副主席位　民眾黨否認

主席補選搓湯圓？傳蔡壁如不選換副主席位　民眾黨否認

國民黨力挺路易莎！　朱立倫中常會請客

國民黨力挺路易莎！　朱立倫中常會請客

葉元之若被罷「地方熱議藍綠補選名單」　戴瑋珊：目前沒有規劃補選

葉元之若被罷「地方熱議藍綠補選名單」　戴瑋珊：目前沒有規劃補選

關鍵字：

國民黨黃國昌楊智伃藍白合侯友宜2026新北市

讀者迴響

熱門新聞

大S搭機合照粉絲「最後身影」瘋傳

快訊／大S回家了！

汪小菲挨轟認錯了！

命理師斷言小S「命中有4女1子」　網驚呼：雞皮疙瘩

快訊／大S骨灰放家中　小S：不辦告別式

大S死於大白肺！醫白話解「被痰活活淹死」

與大S最親！小S大女兒Elly傳從美急返台

具俊曄深夜回覆了！崩潰哭喊「熙媛⋯」　隊友妻不捨：盡情大哭吧

大S兒女恐被汪小菲帶回北京！S媽想拿回僅有1招

大S猝逝！唐綺陽警告「4星座」2月恐爆健康危機

大S要回家了！　傳靈堂與小S公公同地點

今晨6.5℃！　午後變天「下最大」地區曝

路易莎總部FB遭青鳥威脅：想想10萬人消費選擇喔

辜嚴倬雲辭世　享嵩壽105歲

S媽悄刪臉書「同框具俊曄比心合照」　白髮人送黑髮人惹鼻酸

更多

最夯影音

更多

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

楊繡惠憶大S：就是一個仙女　想起鄧麗君「不讓我們看到她老」

轎車一招「螃蟹過河」橫切車道！　把後車駕駛看傻眼：頭文字D？

大S臨終約定「小S哭著做到了」　早交代遺言：每天當最後一天

女兒半夜醒來誤以為爸爸變成玩偶 一把抱住崩潰大哭TT

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面