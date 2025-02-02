宜蘭妹約吃飯遭性侵！色友人辯是情侶　傳訊求救「我被強」成證據

▲女子與男性友人相約吃飯，吃完飯到男性友人家中聊天，卻遭到性侵。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

宜蘭縣一名男子阿龍（化名）先前約女性友人小樂（化名）出門吃飯，怎料飯後竟將人載回家性侵，嚇得小樂趕緊藉故離開、在友人的陪同下報案。阿龍對此辯稱，2人是情侶關係，屬於合意性交，不過法官勘驗對話紀錄，發現小樂向友人訴苦「我被強上」，因此不採信阿龍的說法，最終判阿龍3年6個月有期徒刑。

根據判決書內容，阿龍與小樂2024年3月間相約外出用餐，等到用餐結束，便將人載回租屋處聊天。在雙方交談的過程中，阿龍開口告知「想壞壞」，詢問小樂是否能發生性行為，不過被小樂給拒絕。

怎料阿龍遭到拒絕，非但沒有尊重小樂的醫院，反而是將人強制拉到床上，接著不顧對方的反對，動手侵犯得逞。小樂遭到性侵，當場崩潰大哭，並且推開阿龍、直接打開門衝下樓。

▲女子與男性友人相約吃飯，吃完飯到男性友人家中聊天，卻遭到性侵。（示意圖／123RF）



阿龍眼見小樂不斷反抗，最後停下了獸行，並且騎車載小樂前往河濱公園找朋友。抵達河濱公園以後，小樂才趕緊傳訊息給友人，告知「我被強上」、「我只知道很痛」、「我現在在哭」等話語，並在友人的陪同下前往醫院驗傷並報警。

對此，阿龍則開口辯稱，確實有跟小樂發生性行為，不過當時2人為情侶關係，是在取得同意的情況下合意發生性行為，小樂在過程中並未明確拒絕、反抗。

小樂則對此堅稱，2人只是朋友，阿龍詢問能否發生性關係時，也有明確拒絕，並且緊緊拉住衣服，質問「我跟你沒有任何關係，我為什麼要跟你做」，但仍舊遭到阿龍侵犯。

不過，法官勘驗對話紀錄，發現小樂遭到侵犯以後，立即向友人訴苦、尋求幫助，並且前往醫院驗傷、報警，若真的是合意性行為而非強制性交，又何必傳訊息尋求幫助、還到醫院驗傷並報警，故意誣陷阿龍強制性交。

此外，小樂與阿龍並無金錢糾紛或仇怨，事件發生以後，小樂也不願意和解，並無誣指強制性交而圖求賠償金的動機。因此法官最終不採信阿龍的說法，一審依照強制性交罪，判阿龍3年6個月有期徒刑，全案仍可上訴。