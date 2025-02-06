宅神黃豪平五天宅家享生活！靠「它」追劇、玩遊戲、工作樣樣行

▲藝人黃豪平挑戰「五天宅在家」。（圖／取自影片，下同）

科技中心／綜合報導

工作忙碌的日子，難得有假期更不想被聚會行程塞滿，只想享受獨處時光。藝人黃豪平近日挑戰「五天宅在家」，徹底解放自己的身心，沒有通告、沒有行程的悠閒時光，全靠中華電信HiNet光世代給力支援，穩定高速的網路，讓他輕鬆追劇、暢玩遊戲、上傳圖片、影片更新社群，不被卡頓打擾，黃豪平更直呼：「網速穩了，生活也跟著穩住，這才是理想的假期生活！」

▲中華電信HiNet光世代穩定才是快，順暢追劇超給力。

放假沒打算出國，開車出門踏青又怕塞在國道上，不如待在家好好「耍廢」一番吧！藝人黃豪平「宅家」追劇時光，有中華電信HiNet光世代，無論白天深夜，劇集秒速開啟，網路順暢讓人一集接一集，不用因為卡卡或中斷壞了興致。

▲HiNet光世代極速網路，玩遊戲有如神助。

黃豪平私底下也很愛玩網路遊戲，假日沒事窩在家，一不小心就打到半夜，還得強迫自己關機才肯睡！這次連放五天，黃豪平豪氣宣言：「第二天我要好好打電動」，HiNet光世代搭載極速網路，玩遊戲有如神助，遊戲過程毫無延遲、反應超即時，最穩最速的網路加持，徹底滿足黃豪平的電玩魂，讓他忍不住大讚：「網速這麼順，宅男也能變遊戲高手」！

▲搭配「Wi-Fi全屋通」，家中各角落都能收到Wi-Fi網路訊號。

想要走到哪就連網到哪嗎？搭配「Wi-Fi全屋通」方案，透過Mesh Wi-Fi無線網狀網路架構，讓家中各角落都能收到無線網路訊號！在客廳、臥房、廚房、甚至「坐鎮廁所」也能無縫上網不怕網路斷線，黃豪平大讚：「連廁所都收得到經紀人訊息，這才是真的網路自由」！

▲HiNet光世代雙向1G對稱頻寬，上傳下載大檔案速度飛快。

放了4天懶洋洋的日子，還是要做點正事！黃豪平宅在家也不忘更新社群， HiNet光世代的雙向1G對稱頻寬，無論再大的照片、影片都能秒速上傳，「讓大家看看我的宅家日記，這網速太給力啦！」

▲東方線上2024年最新市調顯示，HiNet光世代榮獲消費者評比第一！

根據東方線上2024年市調顯示，中華電信HiNet光世代在網路穩定度、上傳速度、下載速度、客戶服務、障礙解決速度、整體滿意度、網路體驗最佳品牌、信賴度、推薦度、品牌擁護率、Mesh Wi-Fi訊號涵蓋率、Mesh Wi-Fi整體滿意度等12項指標，全部榮獲消費者評比第一！黃豪平連假宅在家親身驗證第一名的網路體驗，HiNet光世代就是這麼穩、這麼快！

▲立即申請HiNet光世代雙向1G對稱頻寬，讓生活雙倍精采。

冷颼颼的天氣讓人更不想出門，最適合窩在家裡追劇、打遊戲，享受悠閒時光，立即申請HiNet光世代，讓穩定高速的網路陪你度過每個放鬆時刻，網速穩了假期才完美，現在就上中華電信官網查詢更多資訊，升級你的居家網路，迎接雙倍精采的質感新生活！

