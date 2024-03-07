2024台灣燈會5G火力全開！中華電信陪你走春PO美照、大玩5G創新應用

▲2024台灣燈會在臺南，迎來大量人潮湧入燈會。（圖／中華電信提供，下同）

科技中心／綜合報導

2024台灣燈會在臺南登場，迎來大量人潮湧入燈會，賞燈時當然要拍照打卡，但是手機一拿出來，明明看起來有訊號，但是網頁都無法更新、照片也都傳不出去，手機訊號微弱到以為來到孤島，但是網友發現中華電信5G在人多的燈會現場超級順暢，明明都是5G訊號，怎麼不同家電信5Ｇ效果差這麼多！

▲在燈會現場中華電信擔任最有力的後盾，讓前來賞燈的民眾體驗順暢無阻網路服務。

5G行動生活已經普及，但不同電信的民眾實際感受卻不同。值得注意的是，中華電信更是全台唯一連獲2個國際權威測速機構SPEEDTEST®與OPENSIGNAL認證，勇奪14項行動網路冠軍之電信商，提供全國客戶最綿密的網路涵蓋與最有感的行動網速體驗，在燈會現場中華電信也持續擔任最有力的後盾，讓前來賞燈的民眾體驗順暢無阻網路服務，透過FB、LINE及IG等社群通訊軟體打卡直播燈會活動，與親朋好友互相傳遞新春祝福。

▲台灣燈會在臺南狂吸人潮，假日現場人多到像跨年。

▲網友發現中華電信5G在人多的燈會現場超級順暢。

▲中華電信網速夠快、上傳照片也幾乎秒傳！

綜觀歷年燈會盛事，中華電信都扮演重要角色，連續多年贊助燈會主燈，更是唯一現場提供5Ｇ應用服務體驗的電信，基地數量、訊號都多，尤其是這次採取「雙燈區」的台灣燈會狂吸人潮，假日現場人多到像跨年，其他朋友還在轉圈圈的時候，中華電信5G就很夠力，網速夠快、上傳照片也幾乎秒傳！

▲中華電信以「點亮台灣 精采永續」為主題設了攤位。

▲臺南市長黃偉哲透過AR技術介紹臺南景點、美食和歷史。

▲數位分身欣賞鹽水蜂炮360度全景影片。

台灣燈會在臺南中華電信持續投入5G創新應用，引領消費者從視覺賞燈進化為體感玩燈會，特別在「高鐵燈區」以「點亮台灣 精采永續」為主題設了攤位，邀請大家來感受超炫的「龍來台灣」主燈和其他美麗的作品外，來到中華電信的攤位參與闖關，實際感受強大的AR、VR科技，其中「Hami書城360度環景導覽」互動影片運用最新AI技術創造出專業的主持人，影片中臺南市長黃偉哲同時透過AR技術介紹臺南景點、美食和歷史，此外，中華電信獨家與鹽水蜂炮活動合作，民眾可於元宇宙平台藉由數位分身欣賞鹽水蜂炮360度全景影片，並與虛擬人物互動猜燈謎，有趣又好玩的AR體驗讓民眾忍不住每樣都玩玩看！

▲「好運龍來 數位天燈」LED祈福牆讓你現場直接放天燈許願！

▲用中華電信5G高速傳輸下載吉祥物魚頭君和安平劍獅等3D立體AR圖像，在哪都能一起合影。

不用跑到平溪放天燈許願，在燈會現場透過中華電信打造的「好運龍來 數位天燈」LED祈福牆就能搞定！用手機5G高速傳輸你的願望，分享數位天燈給親友送上滿滿祝福，再用中華電信5G高速傳輸下載臺南市長黃偉哲、吉祥物魚頭君和安平劍獅等3D立體AR圖像，在哪都能一起合影，感受身歷其境的沉浸式視覺體驗，上述各項5G展演皆是免費，趕快來體驗https://cht.tw/x/5cd9t。

▲中華電信佈建超過60座以上最新型4G／5G高效能基地台。

為了讓民眾在元宵賞燈更盡興，中華電信針對高鐵燈區與安平燈區佈建超過60座以上最新型4G／5G高效能基地台，運用最新式的積木式工法讓行動基地台融入燈會場景之中，並使用AI大數據分析網路話務熱區，機動配置基地台及擴充網路容量，提供倍數級以上處理能力，滿足尖峰時段使用行動上網數據量的需求。

▲中華電信攤位申請5G方案、MOD、HiNet光世代都有加碼優惠。

台灣燈會在臺南高人氣再加碼！現場在中華電信攤位申請5G方案、MOD、HiNet光世代都有加碼送，申辦5G方案送通信費500元，新申辦MOD+指定方案最高可獲全聯禮券或Hami Point 700元/點（方案以現場公布為主）；現場申辦指定Hami Video年約付費方案各館服務，每館加贈Hami point 100點。現場申辦HiNet光世代升速加碼送Hami Point 300點，選購手機配件滿2000元送200元禮券，家電商品滿萬送600元全聯禮券，邀更多用戶感受網路速度與品質有感提升，享受更暢快無阻的5G無線飆網體驗。