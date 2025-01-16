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中華電信與LINE合作推超值方案　月付72元850萬組熱門貼圖用到飽

▲▼中華電信,LINE,貼圖,新春拜年,優惠。（圖／中華電信提供）

▲中華電信與LINE結盟，，即日起為客戶再推出「LINE貼圖超值方案」，每月只要72元起，即可使用超過850萬組熱門貼圖！

圖、文／中華電信提供

農曆新年即將來臨，許多人都愛用LINE貼圖與親朋好友拜年，中華電信與LINE結盟，繼透過LINE Pay和LINE TAXI合作擴大Hami Point生態圈後，即日起為客戶再推出「LINE貼圖超值方案」，每月只要72元起，即可使用超過850萬組熱門貼圖，讓您實現貼圖自由好簡單，新春拜年就用最豐富的貼圖傳遞祝福！優惠活動請詳見：https://www.cht.com.tw/home/consumer/mobservice/value-added/873

「貼圖拼貼樂」自組創意貼圖，進階型用戶再享170萬組主題、14萬組表情貼
中華電信「LINE貼圖超值方案」包含「基本型」和「進階型」兩種方案，「基本型」每月優惠價72元(原價80元)、「進階型」方案每月優惠價108元(原價120元)，除皆可使用經典的迪士尼、史努比、哆啦A夢等超過850萬組熱門貼圖，並支援「關鍵字推薦貼圖」及「單張收藏」服務，同時提供最夯的「貼圖拼貼樂」功能，讓用戶發揮創意，挑選最多6款貼圖組合一起發送。

「進階型」方案另加碼可使用包含卡娜赫拉、三麗鷗等170萬組以上超人氣官方主題和超過14萬組表情貼，並可搭配「主題自動輪播」功能，讓用戶根據喜好設定聊天室主題和自動更換頻率，更能與親朋好友輕鬆傳達情緒與心意。

中華電信「LINE貼圖超值方案」即日起可至全台服務中心及網路門市申辦，中華電信秉持以客戶為中心理念，持續為消費者提供最便利貼心的服務與優惠！

備註：
1. 申辦本方案後，於合約期間內(綁約12個月)欲取消本方案或提前解約（包含但不限於取消服務、門號退租、一退一租、欠拆及NP移出、轉預付卡等），須至中華電信各地營業窗口或特約服務中心辦理，且應以現金繳納本方案優惠補貼款（本方案補貼款計算方式：依實際已享本方案月租費優惠金額（原價-月租優惠）並依未滿約期之日數比例計算，不接受以刷卡或其他方式辦理）。若因門號欠拆、退租後復租，則本方案即時停止，日後原號或新號復租本優惠亦不恢復或遞延，但可於本方案優惠期間重新申辦。
2. 「 LINE貼圖超值方案」服務將使用註冊於台灣的LINE帳號，作為唯一身份驗證方式，若變更國家資訊則無法使用台灣版之LINE貼圖超值方案。
3. 目前僅限LINE帳號註冊地區為台灣的用戶可加入本服務。加入本服務後，若開啟海外漫遊設定，也可於其他國家使用本服務。若是移居至台灣以外之其他國家，可能因帳號資訊變更無法使用本服務。
4. 為確保您的使用LINE貼圖超值方案的權益，請確認LINE App為最新版本。
5. 透過中華電信申租購買的LINE貼圖超值方案，無法透過手機查詢及變更訂閱方案，請撥打24小時客服專線申請 0800-080-123；中華行動電話、市話直撥：123，由專人為您服務。
6. 上述優惠方案之內容及限制條件依現場優惠同意書或官網公布為準，中華電信保有隨時修正、暫停、終止本活動之權利。

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