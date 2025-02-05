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卑南溪研擬措施友善環境　兼顧揚塵防治與小燕鷗繁殖

▲卑南溪兼顧揚塵防治與小燕鷗繁殖。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲卑南溪兼顧揚塵防治與小燕鷗繁殖。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

二級保育鳥類小燕鷗每年5至8月期間，會從南半球飛來台灣繁殖棲息，其中，台東卑南溪出海口是主要繁殖棲地之一，同時也是河川揚塵主要區域，為在揚塵防治的同時兼顧小燕鷗的繁殖需求，台東縣政府於日前邀請相關單位進行會勘，共同研擬友善棲地的改善措施，期盼今年在卑南溪出海口能見到更多小燕鷗翱翔的身影。

台東縣政府表示，卑南溪出海口不僅是小燕鷗的重要繁殖棲地，亦是揚塵治理的關鍵地區，過去透過水覆蓋工法有效抑制揚塵，改善空氣品質。然而，為保護小燕鷗的繁殖環境，於日前邀請經濟部水利署第八河川分署、海洋委員會海洋保育署第十海洋保育工作站、荒野保護協會台東分會、縣府建設處、農業處及環保局等單位，至卑南溪出海口進行會勘，研擬小燕鷗繁殖棲地友善環境作為，僅在必要時進行水覆蓋施作，避免對小燕鷗造成干擾，達到揚塵防制及保護生態共存之目標，讓今年有更多小燕鷗來卑南溪出海口繁殖棲息。

台東縣環保局指出，經由荒野保護協會台東分會調查，小燕鷗在卑南溪出海口沙灘繁殖干擾因素有犬貓活動、人員或車輛闖入，造成騷擾或誤踩，流浪犬隻偷蛋情形，進而影響小燕鷗繁殖棲息環境，故此次會勘主要針對小燕鷗繁殖棲息季節，加強出海口沙灘民眾車輛進出管制及設置警示牌禁止飼養流浪動物等內容，並與相關單位研擬如何讓民眾活動及附近區域活潑好動的流浪犬，對小燕鷗干擾降到最低。

環保局進一步表示，此外，卑南溪出海口雖為河川揚塵關鍵區域，不過，由於每年5至8月小燕鷗繁殖棲息期間，並不是揚塵好發季節，所以在那段時間，出海口區域非必要時，將不主動施作水覆蓋工法，藉以兼顧小燕鷗繁殖需求。

環保局呼籲，揚塵防治與保育生態之間取得平衡，透過各單位的合作努力，期望卑南溪出海口能成為既能防治揚塵又友善小燕鷗繁殖的典範，進一步彰顯台東在環境保護與生態共融上的承諾。

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