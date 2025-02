3非洲留學生春節出遊...機車沒電「顧路」　台東暖警伸援手

▲暖心員警幫助非洲籍留學生解決機車故障問題。(圖/記者楊漢聲翻攝)

記者楊漢聲/台東報導

台東縣警察局關山分局池上分駐所警員薛有博,4日晚間至德高加油站調閱監視器影像時,意外協助三名來自非洲的外籍留學生解決機車沒電困境。薛員不僅讓外籍學生感受到臺灣的友善與溫暖,也充分展現出臺灣社會引以為傲的價值觀,無論您來自何方,都能在這裡感受到幫助與關懷。

「Is there anything I can do to help you?(有什麼我能幫你的嗎?)」池上分駐所警員薛有博前往台東縣關山鎮德高里的台塑加油站,打算調閱監視器調查案件,抵達加油站後,薛員注意到旁邊有名外籍男子神情焦急,於是主動上前關心。

經詢問得知,他為非洲籍留學生,目前於花蓮縣東華大學就讀,年齡為20歲,他與同為非洲的兩名同學,騎乘自購的重型機車從花蓮出發至台東遊玩,不料途中其中一輛機車突然沒電,無法繼續騎乘,只好徒步至加油站尋求協助。

員警了解情況後,由於故障機車停在不遠處,員警請機車故障的學生坐上警車,引導前往機車停放地點。到達現場後,員警仔細檢查機車狀況,確認是因電力耗盡導致無法啟動。雖為年節且為晚間,薛員仍熱心的聯繫附近的機車行,請業者前來協助將故障機車載回車行維修。

在等待機車行人員到場期間,薛員還耐心陪伴他們,同時以流利的美語與他們交談,讓他們感到安心。機車行人員抵達後,迅速將故障機車載回車行進行檢修,三名學生對員警的熱心協助深表感謝,並表示台灣警察的專業與友善讓他們印象深刻。很開心地與機車維修人員離開,繼續他們的旅程。

關山警察分局表示,協助民眾解決困難是警察的職責,無論是本國人或外籍人士,警方都會一視同仁提供幫助。此次池上分駐所警員薛有博不僅展現了高度的專業能力,又以流利的美語與外籍學生溝通,並迅速解決問題,正是臺灣警察與時俱進的具體表現。未來,期待更多類似的故事在台灣這片土地上發生,讓世界看見臺灣的美好與善意。另也呼籲民眾,若遇類似情況可立即撥打110報案專線,警察將儘速抵達並提供妥適協助,以維護民眾生命財產安全。