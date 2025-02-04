還有3千劑！　台東縣衛生局籲民眾踴躍接種流感疫苗

▲台東縣衛生局請民眾踴躍接種疫苗。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

藝人大S流感猝逝引發民眾關注，公費流感疫苗自今年1月1日即擴大提供六個月以上之民眾接種，直至疫苗用罄為止。台東縣衛生局表示，目前全縣仍有3000餘劑流感疫苗，提醒尚未接種流感疫苗之民眾，踴躍前往就近的衛生所及醫療院所接種流感疫苗，降低感染風險，保障自身的健康。

另為因應流感疫情高峰，自113年12月15日起至今年2月28日止擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，增列「有類流感症狀，且家人、事、同班同學有類流感發病者」為使用對象，凡經醫師判斷符合使用條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以減少重症與死亡的發生。

台東縣衛生局表示，台東縣共計採購包括國光、賽諾菲、高端及GSK等廠牌5萬9820劑四價流感疫苗，自去年10月開打以來，使用率已超過98％，目前剩餘3184劑。

衛生局再次提醒，流感常見症狀包括發燒、頭痛、喉嚨痛、咳嗽、肌肉酸痛等；若出現危險徵兆如：呼吸困難、呼吸急促、發紺(缺氧)、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓或高燒持續72小時等，請儘速就醫以及時獲得治療。

接種流感疫苗是預防流感最有效的方法，但須在施打後2周才會產生保護力，為降低感染後發生重症和死亡風險，台東縣衛生局呼籲民眾，除了保持良好個人衛生習慣，定期洗手、配戴口罩，並請65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，儘速完成流感疫苗接種，以及早獲得保護力。台東縣內共有47間公費流感疫苗接種合約院所可至衛生局官網查詢(https://reurl.cc/qnGja3)，如有流感疫苗或流感防治相關疑問，可逕洽詢鄉鎮市衛生所。