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台東馬偕醫院新設立中醫科　中西攜手治重症

▲台東馬偕新設立中醫科。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東馬偕新設立中醫科。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

中西醫整合治療是醫療新趨勢，台東馬偕中醫科自院長王光德上任後積極籌備，在董事會的全力支持下，終於在5日舉行啟用感恩禮拜!這是台東馬偕首次引進中醫為鄉親服務，除了一般門診的內科中藥，針灸及傷科推拿外，中醫科的成立是以病人為中心，配合西醫的中風、癌症及術後痛症，達到以急重症為主的中西醫整合醫療。

啟用感恩禮拜各級長官皆前來關心及祝福，馬偕董事會蕭聰穎董事長、台東縣長饒慶鈴、台東市長陳銘風、及花東中醫師公會二位理事長等多位長官，對中醫科的設立皆充滿期待。

近年來隨著清冠一號、二號對抗新冠病毒成效卓著而揚名全球，讓世人看見中醫神奇的一面。中醫是老祖宗流傳的智慧，當傳統醫學與現代醫學互相輝映，可以給予病人最佳的治療品質。

台東馬偕中醫科主任莊義明表示，中醫與西醫運用在癌症治療上的角色可分為前、中、後段。若用在西醫開刀、放療及化療前，中醫癌症治療會有增加免疫及抑癌效果。若在西醫開始治療時，中醫則要退到第二線，以保護癌症病人，增加抵抗力及減少副作用為主。

等西醫療程結束，中醫再回到初期，增加免疫及抑癌為主，減少癌症再復發。中西醫搭配，可增加癌症病患的存活率及改善癌症病患的生活品質。另外，中風後的針灸，中藥及穴道指壓，配合西醫復健，皮拉提斯及高壓氧治療，可以減少腦中風患者後遺症並大幅提高生活品質。

中醫不止是調體質、養身體的工具，而是能治百病、斷病根，恢復健康的另一選擇，是全球健康照護的趨勢。台東馬偕身為急重症後送醫院，除了發展更精進的西醫治療外，現在又多了中醫的治療武器，中西聯手為鄉親提供更多更好的醫療照護。

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