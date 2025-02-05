春節台東湧現人潮　伯朗大道和溫泉泡湯景點人最多

▲春節連續假期台東各景點湧現人潮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

今年農曆春節9天連續假期台東市區及觀光景點人潮湧現，依據統計資料顯示，池上伯朗大道遊客逾3萬8800人次最多，知本溫泉、金崙溫泉等冬季泡湯景點，也湧入逾3萬6000人次，另市區鐵花新聚落每日皆逾1萬5000人次，為迎接即將到來的春季旅遊熱潮，縣府將持續優化觀光服務，並規劃系列大型活動吸引更多遊客到台東旅遊。

台東縣政府交通及觀光發展處表示，縣府透過東管處、縱管處及中華電信等人流統計，今年春節假期台東各風景區遊客逐漸回流，其中池上伯朗大道最受遊客歡迎，從除夕到大年初四，每日皆有3400至8800人次，另今年春節假期溫度驟降，知本、金崙溫泉也湧入大量遊客，享受冬季最療癒泡湯遊程。

除了上述3景區人潮多，三仙台、台灣史前博物館、台東森林公園及鐵花新聚落也是許多遊客必訪景點；另依照旅宿業統計，台東縣旅宿業春節假期住宿率平均約6成，市區住宿率最高達7成5，部分市區及知本溫泉區旅宿在連假期間都近滿房，市集攤商也有不錯業績。

縣府交觀處指出，今年春節假期比去年長、遊客人次增加，若對比去年同期各景點平均人次則略減，但多數優質旅宿業仍有不錯訂房率，代表遊客越來越重視旅遊及住宿品質，迎接即將到來的228連假、春季旅遊，縣府將持續優化各觀光景點服務，推動智慧旅遊、永續遊程、優質旅宿等，並將規劃系列活動吸引更多遊客來台東。

另外，交觀處進一步說明，今年大型觀光活動首場為5月17、18日台東杉原灣登場的「東浪嘉年華」音樂盛會，緊接著7月5日至8月21日是每年最受歡迎的「臺灣國際熱氣球嘉年華」，更多更精采台東限定活動都將於暑假期間展開，相關活動最新公告及資訊，請持續關注「台東就醬玩」FB(https://www.facebook.com/taitung.tourism/)、IG粉絲專頁(https://www.instagram.com/taitung_taiwan/)

▲春節連續假期台東各景點湧現人潮。（圖／記者楊漢聲翻攝）