守護飲用水安全！　台東縣抽驗結果均符合標準

▲飲用水源台東縣抽驗結果均符合標準。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為了確保民眾喝到安全的飲用水，台東縣環境保護局嚴格把關自來水和非自來水的水質，去年完成自來水水質檢測547點次、非自來水水質檢測67點次、連續供水設備抽驗443點次及飲用水保護區稽查27處次等項目，依據水質抽樣檢測結果顯示，均符合飲用水水質標準，環保局表示將藉由不定期的抽檢作業，提升水質抽驗力度，確保民眾飲用水品質安全無虞，讓大家安心飲用。

台東縣政府表示，飲用水安全是縣政府非常重視的民生施政議題，因此，面對全球氣候變遷的挑戰，特別加強對水資源的關注，並致力於推動水資源、廢水以及生態系統的永續管理，打造台東縣邁向聯合國永續發展目標中的第6項「淨水與衛生」目標前進，減少人為污染、珍惜水資源的道路上，讓每位縣民都能公平的享有乾淨的水源。

台東縣環保局指出，在水質檢測中，特別注意水質標準中所規定的項目，包括餘氯、濁度、大腸桿菌群、氫離子濃度指數等，此外，也特別針對自來水進行重金屬、揮發性有機物及消毒副產物的檢查，確保居民生活中的每一滴水都安全無虞。環保局也提醒，民眾應優先選擇自來水作為飲用來源，因為未經淨化與消毒的水源可能攜帶大腸桿菌等致病菌，對健康構成威脅。提醒民眾若使用山泉水或簡易自來水，務必在飲用前充分煮沸以確保安全。

環保局呼籲，每一滴水的安全，反映對生活的珍惜與尊重。透過專案檢測與稽查，不僅能即時掌握水質變化，也能確保供水品質符合標準。期盼民眾與縣府共同努力，守護這片美麗的土地，確保飲用水安全，攜手創造更健康、更安全的生活環境。