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川普關稅戰劍指中國！快時尚到電子裝置全影響　貿易戰衝擊一次看

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲川普對中國川普徵收關稅，恐對眾多產業造成影響。（圖／路透）

文／中央社

美國對中國製產品全面徵收新關稅，美國消費者在各大類型商品所要支付的費用恐都將增加，從網路購物平台上價格超親民的服飾、玩具到電腦手機等電子設備等。

在加拿大和墨西哥承諾加強行動，遏阻類鴉片止痛劑芬太尼（fentanyl）和無證移民跨境進入美國後，美國總統川普昨天將對加墨徵收關稅的日期延至3月1日，對所有中國商品加徵10%關稅則於今天如期生效。

未獲寬限期的中國旋即採取行動，預計下週開始對部分美國商品徵收報復性關稅。

在美國銷售的中國製商品數量和種類繁多，意味兩國針鋒相對的關稅戰若持續下去，民眾可能會看到許多過去價格低廉的商品漲價。

美聯社盤點一些最可能受到衝擊的產品：

電子產品、家居用品和汽車零件

根據美國人口調查與統計局（U.S. Census Bureau），美國2023年從中國進口價值約4270億美元的商品，其中包括手機、電腦和其他科技裝置等消費性電子產品占比最高。

中國是科技設備的主要生產大國，包括蘋果（Apple）等美國企業都在中國組裝產品。美國消費者技術協會（Consumer Technology Association）報告指出，2023年，美國進口的智慧型手機當中，中國製的占78%；美自中進口的筆記型電腦和平板電腦，中製產品均占79%。

關稅也可能影響消費者得多掏幾張鈔票，來支付通常價格不高的服飾、鞋子和鍋碗瓢盆等廚房用品以及電器、家具和汽車零件等大件商品。

低成本服裝和配件

除了對中國進口商品徵收新關稅外，川普的行政命令還取消一項鮮為人知的貿易豁免。這項豁免允許價值低於800美元（約新台幣2萬6000元）的商品免稅進入美國。

這項稱為「小額豁免」（de minimis）的條款已存在近一世紀，近年來，由於從中國進入美國的低成本商品數量迅速增加，主要來自Shein、Temu和阿里巴巴旗下的全球速賣通等中國知名電商平台，使其受到更嚴格的審查。

前總統拜登政府去年9月提出要打擊這項漏洞，但相關規定並未在拜登卸任前生效。

根據美國國會研究處（Congressional Research Service）上週發布的報告，中國小額包裹出口額從2018年的53億美元飆升至2023年的660億美元。報告說，在美國，Temu和Shein約占快時尚、玩具和其他消費品折扣市場的17%。

價格會漲多少？

目前還不清楚調漲幅度。在小額豁免條款之下，Shein、Temu和全球速賣通可免遭海關徵稅；但根據今天生效的規定，從中國寄出企業貨運如今除了被課徵現有關稅，也將新增一筆10%關稅。

儲億銀行（Truist Financial）分析師史夸力（Youssef Squali）說：「這些訂單絕大多數價值不到800美元，意味所有或幾乎所有訂單都將受到影響。」

電子商務研究網站Marketplace Pulse創辦人卡祖克納西（Juozas Kaziukenas）表示，他認為Shein和Temu等平台的商品漲幅將「相當小」，價格依舊低廉。然而，卡祖克納西說，新規恐導致交貨速度變慢，因為包裹現在必須正式通關。

史夸力表示，新關稅也將打擊亞馬遜（Amazon）從中國進口產品的第三方賣家。他預料賣家將承擔部分成本，並將其餘成本轉嫁給消費者，他認為漲幅可能會在「個位數的中段」。史夸力說，Etsy等託管型電商平台也將受到影響。

美國零售商怎麼說？

玩具是重度依賴中國進口的消費品之一。玩具協會（The Toy Association）主席兼執行長艾亨（Greg Ahearn）說，他認為向中國採購玩具的公司短期內會吸收新關稅帶來的成本，但最終仍將轉嫁到消費者身上。

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