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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

行政院中辦喊「沒錢辦護照」！　廖偉翔轟造謠：認證酬庸應裁撤

▲▼立委廖偉翔 國民黨。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委廖偉翔。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

行政院中部聯合服務中心日前在門口張貼公告，指「預算遭砍99%，服務業務可能面臨延宕或停擺造成」，中辦執行長莊競程也表示，除了導致業務無法運作，甚至辦理護照的業務，也受到影響。對此，國民黨立委廖偉翔批，日前都有民進黨立委批評行政院中部、南部、東部辦公室都是酬庸，應被裁撤，高官們現在為了自己私利，公然造謠抹黑，令人不齒。

廖偉翔說，行政院中部辦公室變成「政治酬庸旗艦店」，主責在幫執政黨政治鬥爭，濫花公帑。嘉義強震時，行政院中部辦公室執行長莊競程不關心災情，卻藉機發文鬥爭在野黨，農水署更假借開會名義，在豪華會館消費高達83萬，行政院中部辦前副執行長陳錦倫在雜糧基金會不實申報差旅費而被曝光，但卻在中部辦安全下莊。這些醜聞歷歷在目，民進黨難道以為人民是健忘的嗎？

廖偉翔指出，難怪連民進黨立委陳亭妃、前立委段宜康都曾經主張，行政院中部、南部、東部等辦公室都是酬庸，應該被裁撤掉。

廖偉翔嗆，申辦護照和流感疫苗謠言全然不實，領務局的預算未被削減，且在中部辦公室辦護照沒有任何問題。施打疫苗是用去年預算，今年度預算早已編在疫苗基金，尚未進行三讀，這不是造謠，那什麼是造謠？這些高官們為了自己私利，公然造謠抹黑，令人不齒。


 

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