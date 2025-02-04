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行政院中辦業務費剩7萬　公告：服務將停擺請民眾見諒

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／吳音寧）

▲行政院中辦業務費剩7萬，發公告稱服務將停擺請民眾見諒。（圖／翻攝自Facebook／吳音寧）

記者陳家祥／台北報導

中央政府總預算遭針對性刪減，行政院中部聯合服務中心今（4日）在門口張貼預算遭刪99%業務費，今年甚至只剩7萬業務費可用。前立委、現任中辦執行長莊競程說，此狀況會導致所有陳情案件的會勘可能被迫延宕或停擺，很多案件不趕快進行是會嚴重影響到民眾生命財產的安全。

莊競程表示，行政院服務中心在地方服務二十幾年以來，碰到史無前例的狀況，「昨天開工日，行政院所有的服務中心卻面臨業務費被砍99%的困境，同仁評估結果顯示，所有服務業務將受到嚴重影響」。

「今天同仁拿出一月份必須支付的帳目是65萬…，但我們今年只有7萬。」莊競程說，也許外界不知道行政院服務中心的角色，就是行政院在地方的單一窗口服務平台，代表行政院整合各部會資源直接協助地方與人民，彌補過去行政資源南北不平均的狀況。

莊競程以中服為例，服務區域為台中、彰化、南投、苗栗4個縣市，每年服務地方案件都高達上千件，尤其南投只要風災、地震造成山坡地崩塌損壞，接到陳情後，第一時間就會進行跨部會及跨縣市整合會勘與協調，迅速整合中央與地方資源，以最短的時間協助重建、保障人民生命財產安全。

此外，莊競程提到，還有各縣市民代、學校想要爭取中央的補助與建設，也都常會透過服務中心協助整合中央各部會資源。所以在服務中心服務的公務人員與約聘僱人員，接到陳情都必須走出門辦理會勘、協調，自己若時間許可也會親自出席會勘。

「代表行政院直接了解地方需求，解決地方問題，其實相當辛苦。」莊競程說，現在業務費被砍光了，公務人員將無法承辦業務，約聘僱人員將面臨被迫解僱，最弱勢的外包清潔人員也將面臨解約；水電費、電話費、管理費、保全費、郵資費、出差費、車輛維護費等等將全部無法支付。

莊競程表示，此狀況會導致所有陳情案件的會勘可能被迫延宕或停擺，很多案件不趕快進行是會嚴重影響到民眾生命財產的安全，「有人質疑說只是砍掉業務費，為何沒辦法運作？因為我們只有業務費可以用！」

莊競程說，中部四縣市都是藍營執政的縣市，但是所有服務案件行政院中部聯合服務中心都是不分黨派，真心在服務，相信地方很多藍營民代都非常清楚，「也許某些立委們害怕中服代表行政院直接對地方與人民，服務會做的比他們還要好，所以不讓我們可以繼續運作吧」，但這樣絕非人民之福。

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