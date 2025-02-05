泰總理訪中前夕　中泰高鐵二期項目獲批2031通車

▲中泰高鐵一期工程。（圖／翻攝自央視新聞，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）於今（5）日至8日對中國進行正式訪問。泰國總理府發言人吉拉育（Jirayu Houngsub）4日在新聞發布會上透露，泰國內閣會議已通過泰中兩國政府合作開發高鐵系統的第二階段項目決議。

綜合陸港媒報導，該項目涉及從曼谷至廊開（Nong Khai）的高鐵建設計劃。二期工程路線為呵叻府（Nakhon Ratchasima）到廊開，全長357.12公里，總投資金額為3413.5142億泰銖（約合新台幣3326億元）。

吉拉育介紹，該項目的二期工程此前已由泰國交通部進行評估。此次會議批准後，預計將很快啟動招標程序以選定項目承包商。泰國交通部計劃在今年內正式開始施工，目標是在2031年實現項目通車並投入營運。

吉拉育表示，泰國將積極開放合作機會，吸引更多中國企業參與投資項目，進一步深化泰中兩國友好關係。

泰國總理貝東塔5日開始對中國進行四天的訪問，預計將聚焦經貿關係。她此次還將會晤大陸國家主席習近平。有分析，貝東塔還將尋求北京幫助提升中國遊客前往泰國旅遊的信心。

在新冠疫情期間，赴泰外國遊客數量暴跌，沉重打擊了經濟。遊客數量已開始回升，2024年約有3500萬人訪問泰國，其中中國遊客620多萬人。但最近的綁架案構成了新挑戰。