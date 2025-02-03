巴拿馬退出一帶一路！運河控制全球5%海上貿易　一文看懂重要性＆歷史

▲巴拿馬運河是全球最重要的航線之一，美中近日頻頻為掌管這個戰略航道的勢力爭吵不休。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）2日會見巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino），要求對方減少中國對巴拿馬運河地區的影響力，隨後巴拿馬立即做出重大政策改變，宣布不續簽、退出中國的「一帶一路」。

長期以來，美國總統川普一直對巴拿馬運河耿耿於懷，多次抨擊美國船舶支付了「過高」的費用，還稱「優秀的中國士兵」正「可愛但非法地運營著巴拿馬運河」，揚言要以武力收回運河。相關言論隨後迅速遭巴拿馬和北京官員駁斥。

▲巴拿馬運河全長82公里，是連接太平洋與大西洋的戰略航道。（圖／VCG）

巴拿馬運河的重要性

美國前總統老羅斯福（Teddy Roosevelt）曾形容，位於中美洲的巴拿馬運河是「這個國家最值得驕傲的成就之一」，因為這條全長共82公里的運河將太平洋與大西洋連接在了一起，在全球貿易中扮演關鍵角色。

此前，往來美洲大陸東西海岸的船舶必須花費27天繞行南美洲的合恩角（Cape Horn）來往返2大洋。然而，巴拿馬運河開通後，經運河在2大洋之間穿梭的時間可縮短至11天，路程也減少至7000海里（約1.3萬公里），大大節省航運成本。

巴拿馬運河的歷史

美國在建設和管理巴拿馬運河上扮演了關鍵角色。上世紀，法國未能成功建設運河後，美國接手相關工程，並在1914年完工，之後長期掌控運河與週邊軍事基地。然而，美軍的駐紮引發了巴拿馬人的不滿，並在1964年引發暴亂。

1977年，美國與巴拿馬簽署條約，逐步將運河控制權交還巴拿馬，最終於1999年完全移交。如今，全球約有5%的海上貿易與這條戰略航道有關，由巴拿馬運河管理局負責運營。美國和巴拿馬簽署的條約規定，運河應保持永久中立，但根據這項協議，美國保留以武力捍衛運河中立性的權利。

▲美國指控中國影響力滲透巴拿馬運河，但相關言論已遭中方和巴拿馬反駁。（圖／路透）

美國擔憂中國影響力滲透

根據《衛報》報導，美國是巴拿馬運河的最大客戶，在通過該運河的所有船隻中，有近四分之三是往返於美國港口；而中國是僅次於美國的第二大客戶，占據了通過巴拿馬運河貨物運量的21.4%。

《華盛頓郵報》指出，中國近年來在運河附近的港口和碼頭上進行了大量投資。在運河2側的5個港口中，長江和記實業（CK Hutchison Holdings）自1997年起，就長期通過子公司和記港口（Hutchison Ports）掌控著分別位於太平洋和大西洋2側的巴爾博亞港（Balboa）和克里斯托瓦爾港（Cristóbal）。

儘管長江和記並非中國國有企業，但美國政界人士普遍對中國在巴拿馬運河周邊的影響力感到擔憂，部分議員甚至認為，中國企業在運河2側經營港口、參與基礎建設，可能對美國構成戰略威脅。

美國參議員克魯茲（Ted Cruz）警告，中國企業「可能在毫無預警的情況下封鎖運河」，讓中國具備監控美國船隻行動的能力。不過，美國前駐巴拿馬大使斐里（John Feeley）反駁，中國企業僅獲得港口管理權，並不擁有運河控制權，對航運安全的影響也被誇大。

BBC指出，多年以來，中國一直在利用巴拿馬的戰略地理位置，爭取擴大在該國的影響力，並在這個傳統上被視為美國「後花園」的中南美洲上擴展其足跡。2017年，巴拿馬與台灣斷交，並立即與中國建交；幾個月後，巴拿馬成為首個加入中國「一帶一路」倡議的拉丁美洲國家，多明尼加共和國、薩爾瓦多、尼加拉瓜和宏都拉斯也隨之轉而支持北京。

▲美國國務卿魯比歐2日出訪巴拿馬後，巴拿馬宣布退出一帶一路。（圖／路透）

運河收費調漲影響美國航運

去年12月，川普痛批巴拿馬運河對美國敲竹槓，收取過高的通行費，要求巴拿馬降低費用。巴拿馬總統穆里諾隔日不甘示弱，回應通行費公開透明，並沒有收費過高的問題。《華郵》引述大西洋理事會拉丁美洲中心指出，巴拿馬運河並不存在針對美國的歧視性收費問題，因為運河的「過路費」這幾年確實已多次上漲，所有的商船都受到了影響。

造成這一問題的部分原因是因為運河的水位下降，導致船隻通行能力受限，迫使航運公司不得不支付更高費用，競標過境時段。專家分析，川普對此表示不滿，可能與其長期關注關稅與貿易赤字有關，而非運河本身的管理問題。

巴拿馬堅守主權 反擊外在質疑

面對美國政界對中國影響力的指控，穆里諾明確否認了中國勢力侵入運河一事，並強調該運河完全由巴拿馬運河管理局負責，而且巴拿馬運河的主權沒有談判空間。美國聯邦海事委員會（FMC）主席索拉（Louis E. Sola）也重申，巴拿馬對運河有最終決定權。儘管美中競爭使該運河成為國際關注焦點，但巴拿馬政府強調，運河仍將保持對所有國家的公平開放政策，不受外界政治干預影響。