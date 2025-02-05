　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

學生當藥頭！　「喪屍菸彈」流竄校園

政府雖然已將依托咪酯列為2級毒品並提高刑責，仍無法有效防堵，導致校園淪陷，還有學生變成藥頭。（示意畫面，圖非當事人）

▲政府雖然已將依托咪酯列為2級毒品並提高刑責，仍無法有效防堵，導致校園淪陷，還有學生變成藥頭。（示意畫面，圖非當事人）

圖文／鏡週刊

新興毒品「喪屍菸彈」迅速流行，嚴重衝擊治安，雖然政府已在去年底將製作喪屍菸彈的依托咪酯列為2級毒品，並提高刑責，但仍無法有效防堵，導致國、高中校園淪陷，不僅有學生變成藥頭，甚至還有教官受騙誤食，非常離譜。本刊調查，喪屍菸彈在台出現短短2年，吸食人口卻暴增132倍，堪稱史上氾濫速度最快的毒品，該如何加強查緝、減少危害，是當務之急。

新興毒品喪屍菸彈，是以依托咪酯、美托咪酯、異丙帕酯三種化學物質為基礎原料，再與菸油中的尼古丁、甘油混合調配製成菸彈，搭配電子菸具吸食，吸入後會有快速麻醉的效果，還會出現動作緩慢、自主神經無法控制的狀況，猶如電影中的喪屍，因此被稱為喪屍菸彈。

青少年受社群平台影響，認為電子菸外型酷炫是流行風潮，開始嘗試吸食。（示意畫面）

▲青少年受社群平台影響，認為電子菸外型酷炫是流行風潮，開始嘗試吸食。（示意畫面）

去年5月，台灣出現第一起駕駛人因吸食喪屍菸彈、四肢不協調，導致開車撞死人的毒駕事件；2個月後，又發生警官執勤時，不幸遭吸食喪屍菸彈的駕駛撞死，接著又有多起因喪屍菸彈引發的交通事故，引起政府重視，行政院研議後，去年8月依照《毒品危害防制條例》相關規定，將依托咪酯等成分列為三級毒品，並於去年11月改列二級毒品及提高刑責。

新興毒品喪屍菸彈在台出現僅2年，氾濫速度卻是史上最快，甚至入侵校園。（警方提供）

▲新興毒品喪屍菸彈在台出現僅2年，氾濫速度卻是史上最快，甚至入侵校園。（警方提供）

雖然政府積極管控，但喪屍菸彈的氾濫就像電影中的喪屍，擋也擋不住，這種新興毒品很快流入國、高中校園，不僅學生當藥頭，還有不知情的教官誤食，十分誇張。一名在台北市某私立高職服務的許姓教官告訴本刊，去年開學後不到2週，他就抓到6名學生抽喪屍菸彈，但喪屍菸彈無色無味，他怎麼知道學生吸毒？許教官透露，因為他也誤吸過，所以知道吸食後的反應，許很憂心，認為這種電子菸一定很快就會在校園流行。

毒梟為躲避查緝，會用「雞蛋」作為菸彈的暗號，並透過IG等通訊軟體交易。（警方提供）

▲毒梟為躲避查緝，會用「雞蛋」作為菸彈的暗號，並透過IG等通訊軟體交易。（警方提供）

經過這次誤食，許教官一眼就能認出學生吸食喪屍菸彈的反應，去年8月，政府將依托咪酯列為三級毒品，沒多久學校開學，他便親眼看到有學生在校門口抽喪屍菸彈，整個人如酒醉般茫然，還有女學生在校園內吸食，結果神情恍惚、站不起來，需旁人攙扶，校園毒品氾濫情況驚人。

至於喪屍菸彈為什麼會在校園流行？警官分析，主要是攜帶方便，且外觀看不出來是毒品，沒有異味，可以規避警方查緝，加上電子菸的外型既時髦又新潮，菸油還可客製化成年輕人喜歡的水果風味，所以一炮而紅。

桃園市警局少年隊一位小隊長也告訴本刊，喪屍菸彈未列管前，師長根本不知道那是什麼，沒有警戒心，列管之後，就算發現學生違法吸食，也會因維護校譽，不向警方通報，以「輔導」代替「送辦」，導致公權力無法進入校園。

刑事警察局毒品查緝中心執行祕書劉貞汝說，喪屍菸彈流行速度驚人，主因是製作過程簡單易學，不需要高超的製毒技術，所以快速成為毒販最愛。

新興毒品喪屍菸彈快速在國、高中校園內流通，還有不知情的教官因而誤食。（示意畫面，圖非當事人）

▲新興毒品喪屍菸彈快速在國、高中校園內流通，還有不知情的教官因而誤食。（示意畫面，圖非當事人）

台北市立聯合醫院松德院區成癮防治科主任張祜銘臨床發現，因施用依托咪酯前來就醫者，以15到18歲的國、高中生為主，有的由家長陪同，也有人因急性中毒送醫，這些人多半接觸電子菸超過1年，接觸依托咪酯則有數月之久。張祜銘表示，藥頭為了促銷，故意把喪屍菸彈說成放鬆菸彈，導致很多年輕人不知道這是毒品，長期使用會有成癮性，更會影響健康。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。


更多鏡週刊報導
【封面故事】吸食年增132倍　學生成藥頭　喪屍菸彈氾濫校園淪陷
【喪屍菸彈侵校園1】喪屍菸彈擋不住　教官誤吸2原因斷言：會在校園大流行
【喪屍菸彈侵校園2】以酷炫包裝毒品+校方幫掩蓋　警揭喪屍菸彈校園氾濫主因

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
竹聯幫幫主病逝「由誰接任」？他的呼聲最高　曾被封連勝文救星
大S、具俊曄最後甜蜜合影曝光了！　她不捨發聲：我們總會再相遇
今晨6.5℃！　午後變天「下最大」地區曝
精舍命案重大發展！　3信徒聲押禁見
川普簽行政命令　退出聯合國人權理事會
台積電ADR反彈逾2％！那斯達克漲262點　輝達回升近2美元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

喪屍菸彈來襲！　教官斷言：會在校園大流行

已婚醫拔智齒和女病患滾上床4次　調情喊「我是豬哥不是色狼」

學生當藥頭！　「喪屍菸彈」流竄校園

北檢追精舍命案訊問5信徒　「3聲押禁見」1人15萬交保、1人請回

竹聯幫幫主病逝「由誰接任」？他的呼聲最高　曾被封連勝文救星

獨／「深海閻王」性侵少女下週宣判　他滿頭白髮、腳銬獄友狼狽畫面曝！

年輕國小女師偷吃人夫！傳訊約「極樂多人房」正宮暴怒

快訊／桃園垃圾掩埋場大火！濃煙烈焰狂竄　消防99人、38車搶救中

彰化驚傳駭人情殺！同居男友遭棄屍圳溝　單親3寶媽與前男友遭逮

台中商銀有內鬼通風報信　金管會稽核員洩密沒拿好處獲緩刑

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

楊繡惠憶大S：就是一個仙女　想起鄧麗君「不讓我們看到她老」

轎車一招「螃蟹過河」橫切車道！　把後車駕駛看傻眼：頭文字D？

大S臨終約定「小S哭著做到了」　早交代遺言：每天當最後一天

【泰格與雪兒】喜歡三年的朋友上集

#放煙火 把重劃區雜草燒了 小情侶見釀禍急躲鏡頭 #台中

#三環幫 #角頭 #劉憲治 遭斷掌槍殺！今 #告別式 #特警 持衝鋒槍重兵維安

女兒半夜醒來誤以為爸爸變成玩偶 一把抱住崩潰大哭TT

【WBC資格賽】球員集訓首日大點名 張育成嗨喊：我要全部

Doncic搭機抵達洛杉磯！ 比「LA」手勢 湖人總管親迎

喪屍菸彈來襲！　教官斷言：會在校園大流行

已婚醫拔智齒和女病患滾上床4次　調情喊「我是豬哥不是色狼」

學生當藥頭！　「喪屍菸彈」流竄校園

北檢追精舍命案訊問5信徒　「3聲押禁見」1人15萬交保、1人請回

竹聯幫幫主病逝「由誰接任」？他的呼聲最高　曾被封連勝文救星

獨／「深海閻王」性侵少女下週宣判　他滿頭白髮、腳銬獄友狼狽畫面曝！

年輕國小女師偷吃人夫！傳訊約「極樂多人房」正宮暴怒

快訊／桃園垃圾掩埋場大火！濃煙烈焰狂竄　消防99人、38車搶救中

彰化驚傳駭人情殺！同居男友遭棄屍圳溝　單親3寶媽與前男友遭逮

台中商銀有內鬼通風報信　金管會稽核員洩密沒拿好處獲緩刑

喪屍菸彈來襲！　教官斷言：會在校園大流行

「花錢如流水」星座Top 3 ！第一名不在乎存款多少　及時行樂最重要

斷崖式大降溫！　下波恐更冷挑戰寒流

已婚醫拔智齒和女病患滾上床4次　調情喊「我是豬哥不是色狼」

搶打流感疫苗！　名醫提醒「3件事」獲萬讚

學生當藥頭！　「喪屍菸彈」流竄校園

人生何時感到最幸福快樂？　英新研究「45歲左右」原因曝光

台積電ADR反彈逾2％！那斯達克漲262點　輝達回升近2美元

今晨6.5℃！　午後變天「下最大」地區曝

打算跟同事告白？先想清楚3件事

2歲弟與魟魚開心共舞 離開還不忘隔窗吻別XD

社會熱門新聞

內埔摸彩連2年同一人中汽車　屏東檢出手要查了

獨／「深海閻王」淪色狼　滿頭白髮上銬畫面曝

天道盟主妹婿遭斷腿！保鑣被砍命危　 警防黑幫大火併

女警露乳溝拜年遭關切　長官說話了

女師偷吃人夫！傳訊約「極樂多人房」

竹聯幫幫主病逝　他接任幫主呼聲最高

拍臀撩妹「屁股有肉」挨告　孫生遭判5月

正妹警「薄紗露乳溝」性感拜年　火辣影片秒下架

精舍命案　3聲押禁見、1交保

四方電巴14輛公車法拍賣出36萬

彰化男遭情殺棄屍圳溝　單親3寶媽與前男友遭逮

即／桃園垃圾掩埋場大火！消防99人搶救中

派出所長「1男擁3女」　劈腿小四被小三抓包

精舍命案「13人到齊」　外籍信徒作證

更多熱門

相關新聞

OpenAI與Kakao合作推Kanana

OpenAI與Kakao合作推Kanana

韓國科技巨頭Kakao於今（4日）正式宣布與美國人工智慧（AI）公司 OpenAI達成合作協議，雙方將共同開發針對韓國市場的AI產品。這項合作將使OpenAI的ChatGPT技術融入Kakao旗下的多項服務，包括即將推出的AI品牌「Kanana」。

法國遇雪崩　滑雪客被吞沒生死瞬間曝光

法國遇雪崩　滑雪客被吞沒生死瞬間曝光

和男友吵架！男友爸「安慰到床上」天天激戰

和男友吵架！男友爸「安慰到床上」天天激戰

新竹公園「鵝寶」失蹤！居民憂：恐被抓去進補

新竹公園「鵝寶」失蹤！居民憂：恐被抓去進補

好想換工作！年後轉職怎麼提

好想換工作！年後轉職怎麼提

關鍵字：

鏡週刊喪屍菸彈依托咪酯

讀者迴響

熱門新聞

具俊曄深夜回覆了！崩潰哭喊「熙媛⋯」　隊友妻不捨：盡情大哭吧

大S兒女恐被汪小菲帶回北京！S媽想拿回僅有1招

汪小菲現任妻Mandy淚崩！揭他狀態求情：不要網暴

汪小菲為大S淋雨…舊愛開酸：痛苦都他造成的

汪小菲崩潰喊大S：老婆我好想你！網看傻了

S媽傳今天回台「小S經紀人發聲」

大小S前世是神明座下的「仙鳥伴侶」命理師揭

內埔摸彩連2年同一人中汽車　屏東檢出手要查了

獨／「深海閻王」淪色狼　滿頭白髮上銬畫面曝

爆大S病逝「詳盡過程瘋傳」　旅行團被炎上！

青鳥出擊！路易莎門市「謝絕政治活動」炎上

大S、具俊曄最後甜蜜合影公開了

天道盟主妹婿遭斷腿！保鑣被砍命危　 警防黑幫大火併

她「大便顏色不一樣」嚇壞求救！醫問2句心涼了：是癌症

醫宣布大S急救無效「小S當場哭到癱軟」！

更多

最夯影音

更多

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

楊繡惠憶大S：就是一個仙女　想起鄧麗君「不讓我們看到她老」

轎車一招「螃蟹過河」橫切車道！　把後車駕駛看傻眼：頭文字D？

大S臨終約定「小S哭著做到了」　早交代遺言：每天當最後一天

【泰格與雪兒】喜歡三年的朋友上集

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面