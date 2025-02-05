學生當藥頭！　「喪屍菸彈」流竄校園

▲政府雖然已將依托咪酯列為2級毒品並提高刑責，仍無法有效防堵，導致校園淪陷，還有學生變成藥頭。（示意畫面，圖非當事人）



圖文／鏡週刊

新興毒品「喪屍菸彈」迅速流行，嚴重衝擊治安，雖然政府已在去年底將製作喪屍菸彈的依托咪酯列為2級毒品，並提高刑責，但仍無法有效防堵，導致國、高中校園淪陷，不僅有學生變成藥頭，甚至還有教官受騙誤食，非常離譜。本刊調查，喪屍菸彈在台出現短短2年，吸食人口卻暴增132倍，堪稱史上氾濫速度最快的毒品，該如何加強查緝、減少危害，是當務之急。

新興毒品喪屍菸彈，是以依托咪酯、美托咪酯、異丙帕酯三種化學物質為基礎原料，再與菸油中的尼古丁、甘油混合調配製成菸彈，搭配電子菸具吸食，吸入後會有快速麻醉的效果，還會出現動作緩慢、自主神經無法控制的狀況，猶如電影中的喪屍，因此被稱為喪屍菸彈。

▲青少年受社群平台影響，認為電子菸外型酷炫是流行風潮，開始嘗試吸食。（示意畫面）

去年5月，台灣出現第一起駕駛人因吸食喪屍菸彈、四肢不協調，導致開車撞死人的毒駕事件；2個月後，又發生警官執勤時，不幸遭吸食喪屍菸彈的駕駛撞死，接著又有多起因喪屍菸彈引發的交通事故，引起政府重視，行政院研議後，去年8月依照《毒品危害防制條例》相關規定，將依托咪酯等成分列為三級毒品，並於去年11月改列二級毒品及提高刑責。

▲新興毒品喪屍菸彈在台出現僅2年，氾濫速度卻是史上最快，甚至入侵校園。（警方提供）

雖然政府積極管控，但喪屍菸彈的氾濫就像電影中的喪屍，擋也擋不住，這種新興毒品很快流入國、高中校園，不僅學生當藥頭，還有不知情的教官誤食，十分誇張。一名在台北市某私立高職服務的許姓教官告訴本刊，去年開學後不到2週，他就抓到6名學生抽喪屍菸彈，但喪屍菸彈無色無味，他怎麼知道學生吸毒？許教官透露，因為他也誤吸過，所以知道吸食後的反應，許很憂心，認為這種電子菸一定很快就會在校園流行。

▲毒梟為躲避查緝，會用「雞蛋」作為菸彈的暗號，並透過IG等通訊軟體交易。（警方提供）

經過這次誤食，許教官一眼就能認出學生吸食喪屍菸彈的反應，去年8月，政府將依托咪酯列為三級毒品，沒多久學校開學，他便親眼看到有學生在校門口抽喪屍菸彈，整個人如酒醉般茫然，還有女學生在校園內吸食，結果神情恍惚、站不起來，需旁人攙扶，校園毒品氾濫情況驚人。

至於喪屍菸彈為什麼會在校園流行？警官分析，主要是攜帶方便，且外觀看不出來是毒品，沒有異味，可以規避警方查緝，加上電子菸的外型既時髦又新潮，菸油還可客製化成年輕人喜歡的水果風味，所以一炮而紅。

桃園市警局少年隊一位小隊長也告訴本刊，喪屍菸彈未列管前，師長根本不知道那是什麼，沒有警戒心，列管之後，就算發現學生違法吸食，也會因維護校譽，不向警方通報，以「輔導」代替「送辦」，導致公權力無法進入校園。

刑事警察局毒品查緝中心執行祕書劉貞汝說，喪屍菸彈流行速度驚人，主因是製作過程簡單易學，不需要高超的製毒技術，所以快速成為毒販最愛。

▲新興毒品喪屍菸彈快速在國、高中校園內流通，還有不知情的教官因而誤食。（示意畫面，圖非當事人）

台北市立聯合醫院松德院區成癮防治科主任張祜銘臨床發現，因施用依托咪酯前來就醫者，以15到18歲的國、高中生為主，有的由家長陪同，也有人因急性中毒送醫，這些人多半接觸電子菸超過1年，接觸依托咪酯則有數月之久。張祜銘表示，藥頭為了促銷，故意把喪屍菸彈說成放鬆菸彈，導致很多年輕人不知道這是毒品，長期使用會有成癮性，更會影響健康。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

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