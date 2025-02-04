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登法國白朗峰遇雪崩　滑雪客「瞬間被吞沒」驚悚生死瞬間曝光

登法國白朗峰遇雪崩，滑雪客瞬間被吞沒！驚悚生死瞬間曝光。（翻自IG）

▲登法國白朗峰遇雪崩，滑雪客瞬間被吞沒！驚悚生死瞬間曝光。（翻自IG）

圖文／鏡週刊

法國一名登山滑雪客里歐（Leo），日前與朋友一同前往阿爾卑斯山白朗峰滑雪，不過就在當時，他們親眼目睹一名滑雪客，遇上雪崩後，整個人被捲入大雪之中，消失蹤影，讓里歐與朋友都冒了一身冷汗，難以確認這名滑雪客的生死。

據英國《每日郵報》報導，當時里歐與同伴在白朗峰滑雪，但半途遇上雪崩，接著就看到一名滑雪客，剛好就在「雪流」之中。一開始，該名滑雪客正在充氣雪崩安全氣囊，接著他整個人就被大雪帶下山，更被吞沒在大雪之中，消失不見。報導也指出，這名滑雪客至少被大雪「拖行」1000英尺（約305公尺）左右的高度。

里歐看到此情此景，和同伴都倒抽一口氣，心想該名滑雪客恐怕小命不保。幸好最後這名滑雪客大難不死，里歐等人找到他，其中有人開心地對這名滑雪客說：「看到你活著，真是太好了。」後來里歐一行人協助打電話找救難隊，最後這名滑雪客成功獲救，並送往醫院治療，但當局並未進一步說明其傷勢狀況。

據悉這名滑雪客是一名來自德國的50歲男子，里歐表示，他認為男子的雪崩安全氣囊發揮了很大作用。里歐解釋，這種「雪崩安全氣囊」裝置，主要輔助使用者遇上雪崩時，可以讓人盡量貼近地面，被大雪覆蓋後，不容易被推移離位，並能爭取生存空間。


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