她捷運同站進出「被收40元」開罵站務員　北捷曝多收錢原因

▲她北捷同站進出「被收40元」開罵站務員，北捷解釋背後原因。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

記者趙蔡州／綜合報導

使用大眾運輸系統時，最好弄清楚收費及使用規定，避免發生不必要的爭議。一名女子2日刷卡進入台北捷運府中站，在站內聊天聊了近1小時，沒有坐車就出站，最後被收40元車資，讓她十分不滿，儘管站務人員拿出詳細規定，她仍無法接受，持續在站外大吵，甚至鬧到報警處理。

事件發生在2日晚間8點多，一名身穿卡其色外衣的女子刷票進入府中站，但她進站後卻沒有搭乘捷運離開，反而是在站內跟家人聊天，直到1個小時後才刷卡出站，然而她發現出站時被系統收了40元，而不是同站進出的20元，認為北捷多收了她20元，氣得找到站務人員理論。

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▲站務人員解釋，同站進出收到40元，是因為女子在站內「收費區」停留超過15分鐘。（示意圖／ETtoday資料照）

捷運站務人員知情後，立刻向女子解釋相關規定，指稱同站進出要收最低單程票票價20元，但若在站內（付費區）停留超過15分鐘，除了上述應支付的票價外，還必須再收一次最低單程票票價20元，但女子聽了仍無法接受，繼續在站外跟站務人員大吵，站務人員無奈只能報警處理。

根據北捷公布的《臺北捷運系統旅客須知》第13點規定，旅客使用車票，經閘門進入付費區，不同一車站進出，最大時限為2小時；同一車站進出，最大時限為15分鐘，違反規定者除了支付應付之票價外，應於車站詢問處繳交或由驗

票閘門自動扣除單程票最低票價之金額。