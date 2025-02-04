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福建溫情喊話滯留境外涉騙公民　公開信：再窮不能沒志氣

▲桃園市黃姓女子去年7月間在平鎮區某超商擔任店員，利用收銀機條碼掃描器掃描姓名年籍不詳者手機，列印11張條碼繳費單共計22萬元，實際卻未收到現金而行詐騙之實。（示意圖／翻攝自免費圖庫Unsplash）

▲福建向滯留境外涉詐重點人員及親友發出公開信勸戒。（示意圖／翻攝自免費圖庫Unsplash）

記者任以芳／綜合報導

大陸打擊詐騙集團，福建多個地方政府向滯留境外涉詐重點人員及親友發出公開信，該內容稱，「再窮不能沒志氣，再苦不能搞詐騙」，同時強調希望立即懸崖勒馬，對於心存僥倖執迷不悟者，將堅決給予最嚴厲打擊。

綜合陸媒報導指出，福建長汀縣河田鎮黨委、鎮人民政府在公開信中稱，如今中、柬、寮、緬、泰、越代表一致表示將加強全方位合作，開展專項行動，採取強有力措施，堅決打擊電信網路詐騙及其衍生犯罪，全力協調解救被困人員，緝捕犯罪集團頭目，搗毀電詐窩點，正是回國大好時機，河田鎮也將積極協調對接邊境口岸駐點人員，幫助滯留在境外的河田籍涉詐重點人員回國。

公開信指出，境外不是天堂，不會帶來「暴富」。當前，境外各類風險隱患因素交織疊加，社會治安混亂，特別是命案、毒打、綁架、水牢、傷害等接連不斷，生命財產安全得不到保障，更會是你魂斷他鄉的地獄，境外絕非天堂，河田才是家鄉，撈金只是「黃粱一夢」，早日歸家才是正途。

公開信表示，非法滯留境外和參與電信網路詐騙等犯罪活動，不但禍及自己、殃及受害者，還將對家人帶來嚴重傷害。滯留境外涉詐地區人員家屬要馬上聯繫在境外的家人，勸其立即停止電信網路詐騙等違法犯罪活動，告知其非法滯留境外涉詐地區的潛在危險和現實危害，盡快回國返鄉團聚，爭取從寬從輕或免於處罰。

「再窮不能沒志氣，再苦不能搞詐騙。」長汀縣河田鎮黨委、鎮人民政府表示，警告我鎮目前仍滯留境外的個別人員，非法滯留境外和參與電信網路詐騙等犯罪活動，不但禍及自己、殃及受害者，還將對家人、子女造成多方面嚴重的負面影響。

公開信表強調，「希望你們立即懸崖勒馬，對心存僥倖執迷不悟者，我們將堅決給予最嚴厲打擊，同時對直系親屬和密切關係人資金往來進行調查，發現有涉詐資金往來的，依法按照洗錢罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網路犯罪活動罪、包庇罪等予以刑事處罰。」

公開資料顯示，福建長汀縣古城鎮、汀州鎮和漳平市菁城街道、拱橋鎮均發出類似的公開信。其中拱橋鎮反詐小組還表示，根據上級部署及有關法律法規，對主動回國投案自首、配合勸返回國、主動交代問題，有重大立功表現的可以依法從輕、減輕或免除處罰。如果執迷不悟、拒絕勸返，將依法追逃、嚴厲打擊，一律依法處理。

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