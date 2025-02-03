陸客28人踩線團2／10來台卡關「觀光小兩會協商」　業者憂來不了

▲上海、福建陸客團規劃2月10日來台，如今卡關在觀光小兩會零互動。（示意資料圖／桃機公司提供）

記者李姿慧／台北報導

福建、上海旅遊踩線團來台已提出申請，上海團12人、福建團16人規劃2月10日來台6天，眼見兩岸觀光融冰將邁一大步，如今卡在陸委會要求小兩會要先協商，旅遊業者表示，台灣不承認九二共識，小兩會難協商，盼陸委會別堅持小兩會機制，並取消大陸旅遊橙色警戒釋善意，否則2月10日陸客踩線團應該來不了了。

中國大陸福建、上海旅遊踩線團已向台灣提出來台考察申請，其中上海陸客踩線團約有12家當地旅遊業者參加，踩線團估有12人，預計2月10日來台停留6天，行程以台灣西岸為主，從台北南下到高雄，最後再搭高鐵北返到桃園搭機離開，嘉義等景點也納入行程。福建團踩線團則規劃16人2月10日來台，行程6天5夜，鎖定深度旅遊，不再走環島行程，行程包括宜蘭、花蓮、台中，還將到嘉義故宮分院。

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不過陸委會日前強調踩線團來台等事宜先循觀光小兩會討論後再進行，讓上海和福建共28人的陸客踩線團2月10日來台恐生變。旅遊業者表示，觀光小兩會包括台旅會、海旅會要協商，除非是我方政府承認九二共識，也因為我方不承認，陸客才會沒開放，但因為台灣許多民意反映，大陸釋出善意，讓上海團和福建團先來，但如今我方政府又堅持要觀光小兩會先談，就會有困難，陸客踩線團來台可能又會卡關在這邊。

旅遊業者表示，要解開這個結，恐怕需要雙方釋出善意，包括我方可以先取消大陸旅遊橙色警戒，橙色警戒已實施半年了，除少數個案外，去年台灣旅客到大陸旅遊有200多萬人，都很安全，政府可以釋出善意，取消旅遊橙色警戒，或許大陸也相對會有較好的回應，讓兩岸觀光可以再往前走一步，否則若無法解套，可能仍會卡在觀光小兩會協商問題，陸客踩線團2月10日應該就來不了了。