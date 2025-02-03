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大陸 大陸焦點 特派現場

邱垂正再籲大陸「體會我方善意」　觀光小兩會儘速溝通

▲▼2025大陸台商春節活動上，陸委會主委邱垂正致詞。（圖／陸委會提供）

▲陸委會主委邱垂正致詞。（圖／陸委會提供）

記者陳冠宇／台北報導

海基會今（3）日在台北舉辦「2025大陸台商春節活動」，陸委會主委邱垂正致詞時表示，近年來我方持續向陸方表達善意，呼籲陸方「體會」，同時，兩岸應儘速透過觀光小兩會進行溝通並作好妥善安排。

按照慣例，賴清德總統、經濟部長郭智輝、陸委會主委邱垂正、海基會董事長吳豊山都親自出席活動並致詞。其他出席者還有工總理事長潘俊榮、工商協進會理事長吳東亮、台企聯榮譽會長張漢文等。

對於兩岸關係，邱垂正強調，近年來我方持續向陸方表達善意，我們歡迎陸客及陸生來台，願以對話取代對抗，秉持「四個堅持」，不卑不亢，呼籲陸方要務實面對兩岸現狀及尊重台灣民意，體會我方的善意，不要對台文攻武嚇強加政治框架，才能共同促進台海及區域的和平穩定繁榮。

▲▼2025大陸台商春節活動上，陸委會主委邱垂正致詞。（圖／陸委會提供）

▲海基會2025大陸台商春節活動。（圖／陸委會提供）

邱垂正說，他長期服務海陸兩會，深刻體會兩岸關係發展進程中，善意堆疊及累積信任的重要性。政府持續推動健康有序、對等尊嚴的兩岸交流，在過去一段時間，我們妥善處理金門事件、恢復「小三通」正常化、實現陸客到金馬旅遊、強化兩岸交流管理規範、調整陸籍人士來台專案審查機制等。

針對陸方表示將於近期開放上海及福建陸客來台旅遊，邱垂正指出，我方已表達希望雙方儘速可透過觀光「小兩會」進行溝通並作好妥善安排。他並提到，台商是促進兩岸經濟繁榮及台海和平穩定的重要力量，也是兩岸善意堆疊無可取代的參與者。

邱垂正強調，海陸兩會將站在國家利益上，創造兩岸關係及經貿交流良性互動環境，希望透過善意的堆疊，讓兩岸關係正向循環、和平穩定，希望大陸與我方相向而行，以人民福祉為念，互利互惠、和平共榮。

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