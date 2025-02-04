累計5305萬罰款！14輛四方電巴法拍　「跳樓價」36萬通通賣了

▲四方電巴14輛公車歷經3次法拍，今日終於全數拍定，總額賣出36萬餘元。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

四方電巴因欠債倒閉，累計罰款超達5305萬，14輛公車遭法拍，1月以無底價進行拍賣仍乏人問津，僅2輛中巴拍定。行政執行署台中分署今日再次進行拍賣，12輛公車均拍出，總計拍得32萬2千元，加上前次拍賣3萬9千元，賣得36萬1千元，對交通局而言，只能算是小小補貼。

台中四方電巴因欠債倒閉，前年11月遭銀行拖走扣押29輛公車，去年10月更有9輛因鋰電池自燃，命運多舛。台中分署說，四方公司違反與交通局簽訂「臺中市公共運輸及捷運工程處委託辦理臺中市市區公車免費乘車優惠計畫契約書」之約定，累計罰款達新台幣5305萬餘元，經交通局聲請假扣押獲准，才由台中分署進行法拍。

▲今日三度法拍，吸引15人到場應買。（圖／記者許權毅翻攝）



法務部行政執行署特別註明，四方電巴之公車有「電池自燃風險」，成為行政執行署罕見的拍賣標的。去年11月首次拍賣，結果無人應買，今年1月7日以全數無底標法拍，吸引18人前來搶拍，當時僅有2台中巴以1萬8千元、2萬1千元拍定，其餘12輛二度流標。

今（4）日上午，再次進行法拍，同樣未設底標，吸引15人登記應買，只要四方公司與中市交通局未當場異議即可拍定，經過一番喊價後，12輛公車均賣出，總計賣得32萬2千元，加上前次拍賣2車3萬9千元，總值36萬1千元。