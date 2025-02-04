台中男師網路扮正妹！聊「你的棒棒很雄偉嗎」　誘國中少年拍裸照

▲國中代課老師網路上裝女生，跟國中少年聊天引誘拍裸照。（示意圖／翻攝pixabay）

記者劉人豪／台中報導

台中一名蔡姓代課老師，在臉書註冊帳號裝成女性，跟國中少年聊天，並傳訊「你的棒棒很雄偉嗎」、「龜頭整顆很大嗎」，「我是女生欸」，引誘少年拍裸照傳送給他，台中地方法院依引誘少年自行拍攝性影像罪，判代課老師有期徒刑4年。

根據判決，蔡男2023年4月註冊臉書帳號，上傳女性大頭貼照片、感情狀態顯示單身，並主動加少年為臉書好友，並得知少年12歲以上未滿18歲，傳訊給少年「那你的棒棒很雄偉嗎、龜頭整顆很大嗎、可以量看看嗎、拍給我看」、「我是女生欸、你拍身材跟下面給我的話」、「我要看你的」等，少年自行拍攝身體隱私部位照片4張等性影像傳給蔡男，後來蔡男要求少年拍攝自慰影片被拒絕，且少年同學也有收到蔡男假扮女子的帳號傳送騷擾訊息，於是報警處理。

蔡男矢口否認犯行，稱臉書帳號不是他，有時會把手機交給室友幫忙抓寶，除此之外都是自己使用，不知道為什麼有用手機驗證註冊臉書帳號。辯護人表示，蔡男性傾向是喜歡女生，曾有女友，不排除手機門號有人盜用。

檢警調查，該臉書帳號註冊的IP位址，該用戶就是蔡男，少年也說，跟該帳號聊私密話題，對方就要求拍裸體照片給他，可見蔡男訊息勸誘原無意拍攝性影像的少年，且蔡男跟少年說「要不要跟你學校講、講我們昨天做了啥阿」，證明蔡男知道少年的年紀。

法院審酌，蔡男是國中代課老師，被害人為少年，2人年齡及智識程度有相當差距，且蔡男身為學校老師，更應知悉對學生善盡保護教育責任，卻引誘少年自行拍攝性影像，嚴重影響少年身心健康發展，依引誘少年自行拍攝性影像罪判有期徒刑4年。